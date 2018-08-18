台裔州議員受言語侮辱 遭對手嗆「滾出美國！」

2018年08月18日 12:53 中時電子報 李靖棠

據美國底特律都會時報（Detroit Metro Times）報導，距離期中選舉愈來愈近、也讓美國各州候選人開始緊張。一名非裔民主黨的密西根州眾議員貝蒂史考特（Bettie Cook Scott），日前在州參議院提名時、於公眾造勢場合以「中國佬」（Ching Chong）這個帶有強烈歧視性的詞彙，侮辱華裔對手、同為眾議員的史蒂芬妮·張（Stephanie Chang），並要她與她的支持者「滾出美國」！引發當地輿論強烈抨擊與反彈，而貝蒂本人也於今日公開出面道歉。

Rep. Stephanie Chang Speaks at Michigan Gun Violence Rally

貝蒂擔心票源流失，在初選前甚至脫口表示，「這些『中國移民』正在佔據我們的社區，看到那些非裔選民舉牌支持亞裔議員，卻不支持自己人時，我感到非常噁心！選我！不要投票支持『中國佬』！」但事實上，史蒂芬妮·張是美國出生的華裔二代子女，並非貝蒂口中的「中國移民」，這種仇外的言論也立刻引發社群網路撻伐，最終也讓貝蒂輸掉了初選。

所謂的「中國佬Ching Chong」，是一種「傲慢的非亞裔人士認為亞裔唯一會說的詞。」（The only word arrogant non-Asians think all Asians say）。上世紀的排華浪潮與歧視年代，此一詞彙明顯地就是在模仿和嘲笑中文的發音，進而呈現對於亞裔或華裔的鄙視態度，是一個攻擊性相當強的詞彙。

擁有密西根大學（University of Michigan）碩士學位的史蒂芬妮·張，父母是來自臺灣的移民，在汽車產業工作打拼。她從小在底特律出生長大，有一個姊姊Josephina，過去曾在底特律市長室實習，並是追求性別平權的戴維伯納特基金會（David Bohnett Foundation）獎學金得主之一。2015年踏入政壇，成為密西根州眾議院第六選區的議員，專攻教育、犯罪等領域事務。

面臨龐大輿論攻擊和壓力下，貝蒂公開向史蒂芬妮道歉，並表示將親自登門拜訪，期望得到她本人的原諒。對於貝蒂的「侮辱」，史蒂芬妮的丈夫格雷（Sean Gray）向當地媒體表示，「我是她的丈夫、也是非裔美國人，貝蒂的攻擊詞彙不僅汙辱了史蒂芬妮、也同樣讓我受到傷害！」而史蒂芬妮本人則表示，這不只對我個人、也是對美國亞裔族群的不尊重！

(中時電子報)