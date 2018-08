台裔州議員受言語侮辱 遭對手嗆「滾出美國！」

2018年08月18日 12:53 中時電子報 李靖棠

據美國底特律都會時報(Detroit Metro Times)報導,距離期中選舉愈來愈近、也讓美國各州候選人開始緊張。一名非裔民主黨的密西根州眾議員貝蒂史考特(Bettie Cook Scott),日前在州參議院提名時、於公眾造勢場合以「中國佬」(Ching Chong)這個帶有強烈歧視性的詞彙,侮辱華裔對手、同為眾議員的史蒂芬妮·張(Stephanie Chang),並要她與她的支持者「滾出美國」!引發當地輿論強烈抨擊與反彈,而貝蒂本人也於今日公開出面道歉。

Rep. Stephanie Chang Speaks at Michigan Gun Violence Rally

貝蒂擔心票源流失,在初選前甚至脫口表示,「這些『中國移民』正在佔據我們的社區,看到那些非裔選民舉牌支持亞裔議員,卻不支持自己人時,我感到非常噁心!選我!不要投票支持『中國佬』!」但事實上,史蒂芬妮·張是美國出生的華裔二代子女,並非貝蒂口中的「中國移民」,這種仇外的言論也立刻引發社群網路撻伐,最終也讓貝蒂輸掉了初選。

所謂的「中國佬Ching Chong」,是一種「傲慢的非亞裔人士認為亞裔唯一會說的詞。」(The only word arrogant non-Asians think all Asians say)。上世紀的排華浪潮與歧視年代,此一詞彙明顯地就是在模仿和嘲笑中文的發音,進而呈現對於亞裔或華裔的鄙視態度,是一個攻擊性相當強的詞彙。

擁有密西根大學(University of Michigan)碩士學位的史蒂芬妮·張,父母是來自臺灣的移民,在汽車產業工作打拼。她從小在底特律出生長大,有一個姊姊Josephina,過去曾在底特律市長室實習,並是追求性別平權的戴維伯納特基金會(David Bohnett Foundation)獎學金得主之一。2015年踏入政壇,成為密西根州眾議院第六選區的議員,專攻教育、犯罪等領域事務。

面臨龐大輿論攻擊和壓力下,貝蒂公開向史蒂芬妮道歉,並表示將親自登門拜訪,期望得到她本人的原諒。對於貝蒂的「侮辱」,史蒂芬妮的丈夫格雷(Sean Gray)向當地媒體表示,「我是她的丈夫、也是非裔美國人,貝蒂的攻擊詞彙不僅汙辱了史蒂芬妮、也同樣讓我受到傷害!」而史蒂芬妮本人則表示,這不只對我個人、也是對美國亞裔族群的不尊重!

