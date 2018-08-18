佯未婚騙跛腳男結婚 拿聘金後卻因肚子這條線露餡

2018年08月18日 12:50 中時電子報 劉峻谷

大陸江蘇通州林媽媽擔心因小兒麻痹症跛腳且弱智的兒子討不到老婆，花錢托人在雲南鄉下找到22歲熊姓未婚女子願意下嫁。但熊女拿到聘金人民幣10萬(約新台幣47萬元)開始疏遠。林媽媽無意中見熊女腹部有一條長痕，懷疑她生過小孩，報警偵辦竟查出熊女不但結婚生子，五個陪同親友全是假的。

今年5月，急著為兒子娶妻的林媽媽，「聽同事說雲南那邊女孩子經濟條件不好，到這邊來過日子肯定願意。只要花個十萬八萬的就行了。」因此托人幾經尋覓在雲南彌勒市找到22歲熊姓女子，自稱沒結過婚。林家人去雲南與熊女見面，熊女出示戶口本顯示未婚，林媽媽說：「看到這個女的長得蠻齊整的，就同意了。」

警方訊問騙婚集團嫌犯。(圖／看看新聞)

據看看新聞報導，林家與熊女在雲南見面時，熊家共有6個人，分別是熊女的姨媽、妹妹、表哥等親戚，要求介紹費和彩禮16.6萬，經過討價還價最終林家付10萬人民幣。

隨後，熊女和姨媽到江蘇省通州五接，在五接住幾天態度開始轉變，開始不搭理林家人，講話有一搭沒一搭。林媽媽偶然看到熊女肚子有妊娠斑和疑似剖腹產的刀痕，懷疑熊女生過小孩，馬上報警。

警方先傳訊熊女和姨媽，兩人坦承騙婚，姨媽是假的，其他親友也是假的。警方再追到雲南逮捕騙婚集團的另外4個人，並查出熊女已結婚但戶口本未更新，因此仍顯示未婚；她生過小孩，肚子上的線是剖腹產疤痕。

(中時電子報)