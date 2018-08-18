亞運》獨家！開幕典禮預演精彩圖輯

2018年08月18日 13:20 中時電子報 陳怡誠 、 杜宜諳 ／雅加達報導 ／雅加達報導

2018雅加達巨港亞運，18日晚間8時將於印尼國家體育場正式揭開序幕，中時亞運採訪團在前線獨家拍攝到開幕式預演的精彩畫面，也掌握到開幕典禮流程如下：

運動員進場儀式，將有工作人員著印尼傳統服飾，夾道歡迎，圖為巴林隊入場模擬。（杜宜諳攝）

1、運動員進場 晚上8點12分 時長：45分钟

2、亞運會歌曲 向運動員致敬 salute the athletes song of the games 晚上8點57分 時長：3分钟

3、升國旗走國歌 晚上9點：3分鐘

4、致詞 晚上9點04分 ：8分鐘

5、宣佈開幕 晚上9點12分 ：30秒

6、亞奧理事會旗進場 晚上9點14分 ：6分鐘

7、亞奧理事會旗升旗儀式 晚上9點19分 ：1分亞奧理事會旗

8、運動員宣誓 晚上9點20分 ：1分30秒

9、創意表演 晚上9點21分 ：24分鐘

10、聖火點燃 火炬傳達 晚上9點46分 ：14分鐘

11、文藝表演 晚上10點 ：3分鐘

12、結束 晚上10點03分 ：9分鐘

(中時電子報)

亞運開幕典禮預演。（杜宜諳攝）

亞運開幕典禮預演。（陳怡誠攝）

亞運開幕典禮預演。（陳怡誠攝）