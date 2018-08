亞運》獨家！開幕典禮預演精彩圖輯

2018年08月18日 13:20 中時電子報 陳怡誠 、 杜宜諳 /雅加達報導 /雅加達報導

2018雅加達巨港亞運,18日晚間8時將於印尼國家體育場正式揭開序幕,中時亞運採訪團在前線獨家拍攝到開幕式預演的精彩畫面,也掌握到開幕典禮流程如下:

運動員進場儀式,將有工作人員著印尼傳統服飾,夾道歡迎,圖為巴林隊入場模擬。(杜宜諳攝)

1、運動員進場 晚上8點12分 時長:45分钟

2、亞運會歌曲 向運動員致敬 salute the athletes song of the games 晚上8點57分 時長:3分钟

3、升國旗走國歌 晚上9點:3分鐘

4、致詞 晚上9點04分 :8分鐘

5、宣佈開幕 晚上9點12分 :30秒

6、亞奧理事會旗進場 晚上9點14分 :6分鐘

7、亞奧理事會旗升旗儀式 晚上9點19分 :1分亞奧理事會旗

8、運動員宣誓 晚上9點20分 :1分30秒

9、創意表演 晚上9點21分 :24分鐘

10、聖火點燃 火炬傳達 晚上9點46分 :14分鐘

11、文藝表演 晚上10點 :3分鐘

12、結束 晚上10點03分 :9分鐘

(中時電子報)

亞運開幕典禮預演。(杜宜諳攝)

亞運開幕典禮預演。(陳怡誠攝)

亞運開幕典禮預演。(陳怡誠攝)