主計長稱退休5萬元夠用 李來希嗆：他夫妻月收近50萬還說嘴

2018年08月18日 13:22 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

軍公教年改上路後，退休公僕大喊晚景淒涼，主計長朱澤民卻說，他年改砍3萬剩5萬元，生活夠用了。對此，全國公務員協會理事長李來希大罵，「又是一個不食人間煙火的財政首長」。他起底這位主計長，年逾七旬又學官兩棲，夫妻月所得加特支費近50萬元，還來打嘴砲，吃受薪階級的老豆腐！

李來希今(18)日在臉書上表示，朱澤民曾是扁朝的健保局總經理，2008年民進黨下台，回政大待機，果然民進黨2016年再度執政，早過了退休年齡又蒙欽點，這下子不僅自己高升，連妻子也受餘蔭，高升為中國輸出入銀行總經理。

李來希幫朱澤民夫妻算收入，月所得加特支費將近50萬元，出門有座車有司機，住的是公家宿舍，吃喝拉撒國家全包了，李來希怒問，然後他竟告訴我們，五萬元就夠了？

李來希說，「我們如果有他們的待遇，還可以做到七十歲，我不用五萬多元，只要給我基本工資就好了，這樣子的要求，過分嗎？治國無能，只會打嘴砲，吃我們受薪階級的老豆腐！」

朱澤民5萬元夠用說法，網友暴氣回嗆，「主計長裸退試看看囉」、「不懂人間疾苦」、「幹話」、「金字塔頂的看不到金字塔下的慘，當高官的說盡風涼話」、「退休後還有基金會肥貓可以當吧？」、「有幾個軍公教 是可以當到主計長」、「一碗滷肉飯都不知道的主計長出來講話是遇鬼了…」、「出賣了同僚，應該會升官」。

(中時電子報)