可惡至極！撞人還輾壓 法官改用殺人罪判酒駕男13年徒刑

2018年08月18日 13:44 中時 林欣儀

民宿業者江椿吉去年12月酒後駕駛賓士車，行經台中市進德街、富榮街口時，撞上在路間施工的陳姓、吳姓工人，江男下車查看、見陳被壓在車子下方，竟又上車輾壓過陳男並逃逸，台中檢方依酒駕致死罪起訴江，但法官認為他行徑惡劣，改依殺人罪判處13年刑期。

這起事件發生在去年12月11日傍晚，江椿吉 （54歲）在北屯區喝了威士忌之後，駕駛賓士車欲返家，途中經過東區進德街、富榮街口，竟直接撞上馬路上正在進行綠川水質淨化工程的陳姓包商、吳姓工人，導致吳男腿部受傷，陳男則被壓在車子下方。

現場工人作證指出，施工時馬路周邊都有放置圍籬與警示燈，且事發時工程接近結束，3人負責的工人正在收拾器具，遠遠就看到有車子衝過來，負責警戒的人趕忙跳開，陳、吳則閃躲不及。

見到陳姓包商被壓在賓士車底，現場人員趨前拍打江男座車、大喊「下面有人、車子不要動」，有人並打開賓士車車門，未料，江男下車查看、見到車子壓著人，竟又上車、輾壓過陳男身體後逃逸，警方發動圍捕逮獲他，江男酒測值達1.15mg/l。

台中檢方今年初偵查終結，依酒駕致死、肇事逃逸及過失傷人等罪起訴江男。台中地院審理時，江男雖辯稱因喝酒、已不記得車禍發生過程，但法官認為他都已經下車查看、見到車下有人，且一旁民眾也要他別移動車子，江男卻仍駕車輾過陳男、且加速逃逸，改依殺人罪判處他有期徒刑13年，另依公共危險、過失傷害罪分別判刑6月，合併執行10月。

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(中時 )