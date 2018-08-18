「兩會」聯手抄藍智庫　國民黨團轟：蔡政府究竟在急什麼？

2018年08月18日 13:43 中時 楊佳穎

黨產會及促轉會17日無預警、大動作接力查封國民黨智庫、調查勘驗政治檔案，引發國民黨強烈反彈；國民黨立法院黨團書記長曾銘宗今日也質疑，「兩會」一日內聯手抄家國民黨，「不是共同預謀誰相信？蔡政府究竟在急什麼？」民進黨顯然是加強打壓在野黨的力道，目的就是讓國民黨在年底選舉中更加難以施展。

曾銘宗批評，國民黨智庫「國家政策研究基金會」民國89年才成立，並非促轉條例中所稱威權統治時期的機關團體，如何能認為擁有威權時期政治檔案？況且促轉會未依法發文通知，即要求配合調查，顯然背離程序正義，僅憑著「兩個可能」率爾侵門踏戶，既不合法又將調查權無限上綱，囂張、無恥至極，與過去民進黨批判的「警總」有何不同？又與「納粹」何異？

曾銘宗也說，促轉會才剛發函給國民黨中央，要求一個月內提供政治檔案資料，如今期限還未到，就草率配合黨產會與法務部的查封行動，到場人員連要調查勘驗什麼都不知道，「這不是急著配合當政治打手是什麼？」呼籲促轉會主委黃煌雄別把在監察院多年累積的清譽陪葬掉。

國民黨團則說，台北高等行政法院與最高行政法院已做出「釋憲中暫停訴訟」的裁定，黨產會與黨產條例目前正處於「違憲」的待審判中，卻變本加厲四處查封國民黨各地處所；黨產會目無法紀、追殺在野黨的惡劣行徑，說穿了就是年底選舉將屆，轉移執政不佳的焦點，拚政治業績把國民黨逼入絕境，以爭取同溫層支持，顯見民進黨只會拿「轉型正義」迷幻藥到處騙選票。

(中時 )