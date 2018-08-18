逆轉！綠營謝系大將收賄竟無罪　網譏：這就是台灣價值

2018年08月18日 13:41 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

現任財團法人中衛發展中心董事長謝明達，被控在20年前擔任台北市議員時收賄220萬元，利用質詢及調閱資料手段向捷運局施壓喬人事，一審到高院更三審共15名法官都判他有罪，還曾經重判10年2月，但最高法院未經公開審理、辯論，以沒有對價關係為由，自為判決，逆轉改判謝無罪定讞。網友譏諷「這就是台灣價值」、「厲害了，我的黨」。

62歲謝明達，台大經濟系畢業、紐約新社會研究學院經濟研究所進修，更一度是謝長廷的「正宗接班人」。謝被控在20年前擔任台北市議員時收賄220萬元，利用質詢及調閱資料手段向捷運局施壓喬人事，一審到高院更三審共15名法官都判他有罪，還曾經重判10年2月。在民進黨重新執政後，最高法院創下司法首例就貪汙案件自為判決無罪，不僅引發法界譁然，更遭網友質疑法院到底是誰開的？

批踢踢網友譏諷「沒事兒沒事兒自己人」、「台灣價值的展現，公平正義的歸來，司法復活啦，人民有救啦」、「圖利罪嫌這麼明顯還能無罪，厲害了」、「這就是綠營最想要的司法改革」、「你黨就是貪污也是台灣價值的」、「有黨證跟別人要錢都只是借款啦」！

筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航也表示，「我之前才在想這人跑哪去了，原來也是有個好缺嘛，現在案子也過關，更爽了」。網友也紛紛表示「認真問一下人本，請問民進黨黨證怎麼搞到」、「台灣價值顯著」，更有網友查詢謝的財團法人中衛發展中心，譏諷「這個中心隸屬經濟部『財團法人中衛發展中心致力於推廣及輔導國內產業建立上、中、下游合作體系，強化產業合作網絡，為經濟注入更多活水...』，Ｘ，難怪產業發展那麼爛，位置都拿去酬庸了。這個人現在是這個中心董事長呢」。

(中時電子報)