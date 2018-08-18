梧桐妹曬全家福照沒他 修杰楷抗議：阿我勒

2018年08月18日 13:56 中時電子報 蔡曉婷

照片裡沒修杰楷，引來本人留言抗議。（圖／翻攝自angelsun619 IG）

梧桐妹曬出第二版祝賀圖。（圖／翻攝自angelsun619 IG）

賈靜雯、修杰楷3年前結婚，除了兩人所生下的兩個女兒外，也共同照顧賈靜雯和前夫所生女兒「梧桐妹」，昨(17日)適逢七夕情人節，梧桐妹在IG表示自己只有家人沒另一半，但仍要祝大家節日快樂，然這張全家福中卻少了修杰楷，引來「修叔叔」出聲抗議說：阿我勒？

賈靜雯和修杰楷登記結婚後，婚禮便隨著男方入伍、生第二胎等一延再延，直到近日終於傳出好消息，夫妻已定案11月24日於峇里島補辦婚宴，而賈靜雯先前帶梧桐妹去峇里島旅行，其實就是先行場勘，對此賈靜雯經紀人未否認，強調：「一直都在計畫當中，時間都還沒訂，工作很忙，還是會辦，看大家有空的時間」。

昨逢七夕，梧桐妹在IG放上自己和媽媽、咘咘、BO妞的合照，祝大家情人節快樂，修杰楷看了便留言問：「阿我勒」，梧桐妹則連忙說：「喔喔喔，哈哈我忘記放照片了，要我放嗎」，後來便乖乖貼出第二版自己和修杰楷、賈靜雯的照片，說：「嗯⋯是的，忘了放修叔叔，哈哈，再一次祝大家七夕情人節快樂」，網友打趣回應：「修先生滿意了吧」、「修叔叔完全洗了一趟三溫暖」、「真的是個溫暖的孩子～修叔叔一定都會懂的」。

(中時電子報)