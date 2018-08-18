培育AI人才台中人工智慧分校開學

台灣人工智慧學校台中分校在亞洲大學舉辦開學典禮，台中市長林佳龍（中）、台灣人工智慧學校校長孔祥重（右六）、亞洲大學校長蔡進發（右五）等與會者合影。（林欣儀攝）

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繼台北、新竹之後，台灣人工智慧學校與中國醫藥大學、亞洲大學及東海大學合作，18日舉辦台中分校第一學期開學典禮，盼推動產業AI化，台中市長林佳龍也到場參加，他特別期許人工智慧學校能為中部地區培育產業AI化的人力大軍，藉以帶動產業升級。

台灣人工智慧學校台中分校第一學期將開辦「經理人週末研修班」、「技術領袖培訓班」兩種課程，校長孔祥重指出，隨著工業4.0興起，各大產業都積極轉型、投入智慧製造，但目前面臨人才及軟體專業度不足等問題，透過統計分析、電腦視覺、人工智慧開發與環境建置等課程安排，盼培育產業AI技術種子。

林佳龍特別感謝中醫大、亞大創辦人蔡長海的支持，讓台灣人工智慧學校台中分校得以順利開辦，他表示，台中市是智慧機械之都，若能整合關鍵技術與相關人才培育，藉由AI科技帶動傳統產業升級，可讓智慧製造更加值，盼智慧學校協助培育人才，不要因缺乏人才而錯失產業升級先機。

亞大校長蔡進發強調，面對人工智慧時代來臨，許多工作未來將被AI取代，台灣人工智慧學校在台中成立分校、加強培育AI人才，可幫助企業解決問題，而「中亞聯大」也致力於推動AI學習，並設立3D列印醫療研發中心、人工智慧學院、人工智慧研究中心等。

目前台灣人工智慧學校兩大培育課程已吸引620人報名，其中許多來自大肚山產創基金會，現場並邀行政院科技會報辦公室副執行秘書葉哲良分享台灣在智慧製造轉型路上的現在與未來發展。

(中時 )

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