F-35B將首降甲板 英伊莉莎白號航母明赴美訪問

2018年08月18日 14:05 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，被稱為「女王新驕傲」的伊莉莎白號航空母艦（HMS Queen Elizabeth），將於當地時間明日（8/19）晚間、從母港樸茨茅斯（Portsmouth）出發，橫越大西洋前往美國訪問。首站將停靠紐約、傳聞美國總統川普（Donald Trump）有可能登艦拜訪，而且將有2架美軍的F-35B戰機（F-35 Lightning II）、首次降落這新航母的甲板，讓伊莉莎白號不再「空蕩蕩」。

F-35B戰機於美軍尼米茲號航母進行飛行測試。

指揮官凱里上校（Jerry Kyd）表示，航母已做好準備前往美國，進行聯合訓練的任務，但當媒體問到川普是否登艦時，指揮官僅表示，「我希望成真、但目前仍無法確定。」屆時將由兩架隸屬於美軍陸戰隊（US Marines）的F-35B戰機，搭配雙方的飛行員，聯合訓練戰機於航母甲板起降的細節，協助英國海軍（Royal Navy）加快服役腳步。

赴美訪問的伊莉莎白號航母，也將迎來首次F-35B戰機降落甲板的任務。圖為停泊於胡蜂號軍艦的美軍F-35B戰機。（圖/美國海軍陸戰隊）

繼冷戰時期建造的無敵級航母（Invincible-class）後，英國於1999年，提出新版伊莉莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth-class）興建計畫，是英國有史以來最大的船艦，一號艦伊麗莎白女王號已於今年正式服役，二號艦威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）則仍在興建中。

新型的航母可同時容納50架艦載機，目前預計使用美製的F-35B戰機（F-35 Lightning II）。就以新服役的伊麗莎白女王號為例，耗資約31億英鎊（約1,228.7億台幣），最大容納人數約為1,450人，因經費問題捨棄核子動力，仍採用柴油引擎，最大航程可達到1萬海里。

目前已有4架F-35B戰機返回英國本土，報導中指出，英國海軍將於明年（2019）開始進行登艦測試，希望在2021年以前，讓一整個中隊、共12架的F-35B戰機進駐甲板。完成測試後，下一步極有可能與美、澳兩國聯手，讓伊莉莎白號航母前往南海示威，共同爭取「自由航行權」，同時也是對中國大陸與北韓展示肌肉。

(中時電子報)