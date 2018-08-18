F-35B將首降甲板 英伊莉莎白號航母明赴美訪問

英國最新的航母伊莉莎白號，明天將出訪美國。（圖/英國海軍）

友善列印
中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，被稱為「女王新驕傲」的伊莉莎白號航空母艦（HMS Queen Elizabeth），將於當地時間明日（8/19）晚間、從母港樸茨茅斯（Portsmouth）出發，橫越大西洋前往美國訪問。首站將停靠紐約、傳聞美國總統川普（Donald Trump）有可能登艦拜訪，而且將有2架美軍的F-35B戰機（F-35 Lightning II）、首次降落這新航母的甲板，讓伊莉莎白號不再「空蕩蕩」。

美軍T-38教練機墜毀 飛行員平安彈射獲救
影》保加利亞617億新軍售預算 以色列二手F-16成首選

F-35B戰機於美軍尼米茲號航母進行飛行測試。

指揮官凱里上校（Jerry Kyd）表示，航母已做好準備前往美國，進行聯合訓練的任務，但當媒體問到川普是否登艦時，指揮官僅表示，「我希望成真、但目前仍無法確定。」屆時將由兩架隸屬於美軍陸戰隊（US Marines）的F-35B戰機，搭配雙方的飛行員，聯合訓練戰機於航母甲板起降的細節，協助英國海軍（Royal Navy）加快服役腳步。

赴美訪問的伊莉莎白號航母，也將迎來首次F-35B戰機降落甲板的任務。圖為停泊於胡蜂號軍艦的美軍F-35B戰機。（圖/美國海軍陸戰隊）

繼冷戰時期建造的無敵級航母（Invincible-class）後，英國於1999年，提出新版伊莉莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth-class）興建計畫，是英國有史以來最大的船艦，一號艦伊麗莎白女王號已於今年正式服役，二號艦威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）則仍在興建中。

新型的航母可同時容納50架艦載機，目前預計使用美製的F-35B戰機（F-35 Lightning II）。就以新服役的伊麗莎白女王號為例，耗資約31億英鎊（約1,228.7億台幣），最大容納人數約為1,450人，因經費問題捨棄核子動力，仍採用柴油引擎，最大航程可達到1萬海里。

目前已有4架F-35B戰機返回英國本土，報導中指出，英國海軍將於明年（2019）開始進行登艦測試，希望在2021年以前，讓一整個中隊、共12架的F-35B戰機進駐甲板。完成測試後，下一步極有可能與美、澳兩國聯手，讓伊莉莎白號航母前往南海示威，共同爭取「自由航行權」，同時也是對中國大陸與北韓展示肌肉。

(中時電子報)

文章來源：HMS Queen Elizabeth aircraft carrier heads to US to carry first aircraft

文章來源：HMS Queen Elizabeth leaves Portsmouth for historic US trip, amid rumours of potential Trump visit

更多精彩新聞請見軍事頻道！
美軍T-38教練機墜毀 飛行員平安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。