劉家昌槓甄珍官司遭駁回 誓言「把屬於我的拿回來」

2018年08月18日 14:54 中時 蔡琛儀

劉家昌和甄珍17日在美國洛杉磯為爭產開庭打官司，孰料法官認為劉家昌無法找到法理依據允許他開採證庭、召集相關人士蒐集證詞等要求，駁回官司。

對此劉家昌稍早透過助理回應：「這個官司並未結束，我為了保護他們不要造成稅務問題，選擇以家庭法院家務事處理，但因有離婚證明，法官要求在一般法庭進行，不能在家庭法庭進行。」並強調：「我在兒子劉子千沒有履行原來答應我的條件下，官司我會繼續進行，把屬於我的拿回來。」他稱2013年賣掉昆山旅館，共有2.4億元人民幣（約台幣11億元）收入進到甄珍帳戶，但甄珍僅匯給他3900萬元人民幣，就報稅把劉家昌名字拿掉，讓所有財產變成她一人所有。

劉家昌聲明：

從三十多年前離婚至2013年，為了孩子，我在外工作，她照顧兒子。所有收入都進她的戶頭，房產在她名下，因為兩人都是為了兒子努力。這從兩人三十多年來都是以夫妻身份共同在美國報稅可以看出。直到2013年，我昆山旅館賣出，兩億四人民幣的收入進到她的帳戶（有匯款單證明），她匯了三千九百萬給我後，突然她報稅把我名字拿掉，所有財產變成她個人擁有。這個官司並未結束，我為了保護他們不要造成稅務問題，選擇以家庭法院家務事處理，但因有離婚證明，法官要求在一般法庭進行，不能在家庭法庭進行。我在兒子劉子千沒有履行原來答應我的條件下，官司我會繼續進行，把屬於我的拿回來。

(中時 )