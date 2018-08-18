酷航55K招台籍空服　1300人報名率取率3％

2018年08月18日 14:17 中時 陳祐誠

酷航（Scoot）來台招募空服員，平均起薪約55000元，3周吸引1300人報名。（陳祐誠攝）

新加坡航空集團旗下低成本航空酷航（Scoot）第5度來台招募空服員，預計招募40人、平均起薪約55000元，3周的報名時間吸引1300人遞交履歷，共200人通過第一階段篩選，今進行面筆試與團體面試，選出80人進入最後關卡單獨面試。酷航指出，空服員不是只看外表，除要求外語能力佳，熱情、有精神、態度大方都是加分重點。

酷航成立至今已6年，現有18架波音787、26架空中巴士A320，航點達66個城市。酷航台灣區總經理李育修表示，預計到2022年，機隊會成長至70架，以現在公司約1000名空服員來看，數量遠遠不足，這2年預計要再招募1000名空服員。

李育修說，這次是酷航第5度在台招募空服員，3周收到1300份履歷超乎公司預期，錄取率只有3％左右。他強調，英文是必須具備的能力，因為公司內文件都是以英文溝通，另隨著日本、韓國旅遊市長成長，若具有日文或韓文能力，將是一大加分，若考生展現熱情、活力與大方態度，都容易被考官注意。

李育修表示，目前酷航有41名台籍空服員，這次預計再招40人，成為酷航空服員之後，必須以新加坡為工作服務基地，完成受訓後，平均起薪約55000元。

考生翁培綾說，自己在貿易公司工作，具備英、日、韓語能力，希望做有挑戰性的工作，覺得酷航給人的形象熱情，與自己的個性相符，想加入這間公司磨練；考生楊心儀指出，自己適應屆畢業生，曾在韓國做過交換學生，也有航空公司地勤實習經驗，語言、服務、在外住宿對她而言都不是困擾。

(中時 )