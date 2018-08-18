亞運》肉燥飯與茶葉蛋 中華隊奪金大補丸

代表團長官視察蘇丹公寓的餐飲情況。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導

為了這次雅加達巨港亞運方便中華隊選手出入場館與休息，特別在第1賽區旁邊租借的「蘇丹公寓」正式啟用，18日包含中華奧會主席林鴻道、體育署長高俊雄、國訓執行長李文彬等代表團長官前往視察，保證選手毫無後顧之憂！

蘇丹公寓更特別準備肉燥飯與茶葉蛋。(杜宜諳攝)

雅加達亞運專輯

蘇丹公寓位於雅加達第1賽區的旁邊，甚至距離羽球館不到500公尺距離，所以中華代表團這次特別租借10個房間，其中準備宿舍、餐廳與防護治療室等設施，就是想讓中華隊選手可以利用這個地利之便，達到充分休息與備戰效果。

「像是中華羽球隊早就進駐這裡了，也住了其中5間，今天下午接著換成跆拳道隊與角力隊選手都會進來，」代表團副總領隊洪志昌說，「反正就是明天有比賽的，今天就住進來，除了替選手準備宵夜，也可以到隔壁飯店用餐。」

在蘇丹公寓當中最有「心」的設施，當屬帶來國訓中心廚師吳信緯，在當地烹煮飲食，也有營養師進駐，就是希望讓選手可以吃得好、住得好，甚至備好一整鍋肉燥與茶葉蛋，讓高俊雄不禁開玩笑表示，「希望一顆茶葉蛋能換一面金牌！」

蘇丹公寓也準備好了防護治療室。(杜宜諳攝)

國訓中心廚師吳信緯特地也來印尼，他的偶像是戴資穎。(杜宜諳攝)

中華奧會主席林鴻道說：「會特別租借蘇丹公寓，無非是希望讓選手可以免於奔波之苦，也能有個方便休息與用餐的場所，可以專心為國爭光！」特地趕來出席的駐印尼大使陳忠表示，「只要中華隊有任何需要，華僑絕對支援到位。」

(中時電子報)

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