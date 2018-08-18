陳菊鳳凰城演說：台積電 華邦電根留台灣 比鴻海在美國的投資還要大

2018年08月18日 14:53 中時 曾薏蘋

總統府秘書長陳菊美國時間16日在鳳凰城晚宴中指出，台灣今年經濟成長2.7%，明天預計達到3%以上。台積電、華邦電根留台灣，分別投資5000億及3350億，比鴻海在美國的投資還要大。

陳菊還說，本次蒞訪鳳凰城，主要是來向對台友好的聯邦參議員約翰馬侃(John McCain)致意，馬侃日前因罹患腫瘤養病中，總統過境美國特別掛念馬侃，特安排她順訪鳳凰城送花致意。

陳菊表示，馬侃在美國國會輩分、聲望甚高，而且與台灣淵源深厚，對我政府相當支持，惟近日獲悉馬侃身體健康狀況似不宜接見拜訪，所以親自送上鮮花與慰問信，祝福他早日康復！

總統府發新聞稿指出，陳菊一行美國時間16日下午飛抵亞歷桑那州鳳凰城天港國際機場，受到亞歷桑那台灣同鄉會、台灣婦女會及鄉親們熱烈歡迎。陳菊表示，非常感謝鄉親的熱情迎接，能夠在異鄉感受到。

陳菊從鹽湖城與摩門教婦女總會總裁見面後，隨即飛往鳳凰城，一下飛機便受到鄉親熱情歡迎，並從2名小朋友手上接過歡迎花束後，逐一向鄉親們握手致意，讓到場歡迎的台灣同鄉會吳玟瑞會長及台灣婦女會會長張慧美大讚「超親切」。

陳菊一行在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥、副處長暨洛僑中心主任翁桂堂的陪同下，前往下榻飯店，大鳳凰城台美商會會長張聖儀及及漢翔航太北美洲總經理賴文沂等代表於飯店門口熱情迎接，張聖儀說：身為高雄女兒，能在外地迎接陳秘書長真是太榮幸了！

晚間，陳菊一行前往鳳凰城全僑所舉行的歡迎晚宴，計超過150人參與盛會宴。朱文祥致詞時表示，自6月上任來，一直秉持「政務中有僑務，僑務中有政務」的理念，為美西南地區的僑胞提供服務，他特別感謝陳秘書長率團來訪，關心亞歷桑那的鄉親們，也感謝台灣社區充分展現熱情活力來迎接秘書長。

陳菊發表演說時表示，此次有機會在隨總統訪問巴拉圭的期間，到美國看各地與僑胞會面，看到大家對自由民主台灣的不離不棄，內心非常感激。

陳菊說，蔡總統是一位專業、理性和國際觀的領導人，符合當前國際局勢所需，能帶領台灣走向國際。台灣當前推動多項重大改革，都是為了世代公平正義。為了台灣更進步，台灣更發達。蔡總統都敢於去面對。

陳菊更說明目前台灣經濟發展現狀表示，今年經濟成長2.7%，明天預計達到3%以上。台積電、華邦電根留台灣，分別投資5000億及3350億，比鴻海在美國的投資還要大。此外美國台灣旅行法、國防授權法的通過，代表台美之間的關係能更穩健、深刻地發展，對維護亞太區域安全上非常重要；陳菊發表完演說後，台下僑胞紛紛高喊台灣加油。

(中時 )