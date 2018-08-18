中市「自行車369」達標 林佳龍宣布續推iBike站倍增

2018年08月18日 15:27 中時 王文吉

台中市第300個iBike租賃站位於潭子火車站旁。（王文吉攝）

潭子火車站iBike租賃站剛啟用，隨即有民眾租用代步。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（前排右）騎乘iBike前往潭興停車場，視察立體化規劃情形。（王文吉攝）

台中市推動「自行車369政策」其中第300個iBike租賃站，18日在潭子火車站旁正式營運，市長林佳龍主持啟用典禮時宣布，「自行車369」計畫提前達標，將持續推動「iBike600」4年計畫，目標在2020年倍增至600站，自行車道延伸為1000公里，讓自行車風氣更興盛。

台中市第300個iBike站18日啟用，包括立委洪慈庸、市議員張雅旻、蕭隆澤等人都到場共襄盛舉。林佳龍與交通局長王義川共同宣布「自行車369」計畫提前達標，接下來將持續推動倍增計畫，明年也將推出全國首創的「iBike騎乘者納保第三人責任險及騎乘者傷害險」。

林佳龍一行人也騎著iBike前往潭興停車場，視察立體化規劃情形。交通局長王義川簡報指出，台中鐵路高架化及潭興路打通銜接中山路後，潭子火車站週邊停車需求量大增，市府成功爭取前瞻計畫補助5100萬元，加上市府自籌款，以總經費1.6億元將平面停車場立體化。

王義川強調，潭興停車場將改建為地上3層、地下1層的公園式停車場，以「與自然共生」為概念，塑造水與綠自然循環的綠建築，加上全場LED照明設備，利用日光增加室內照明度，揮別停車場過去僅以鐵皮搭建的悶熱印象。

交通局表示，市府為改善地方停車問題，向中央前瞻計劃提出8件興闢立體停車場工程補助經費案，居全國提案數最多，並全數獲交通部公路總局核定通過，獲中央補助共10.22億元。「潭興立體停車場興建計畫」預計於明年底前開工、110年完工啟用，提供200格汽車格、100格機車格，可有效紓解潭子地區停車壓力。

交通局為慶祝台中iBike300站達標，即日至9月30日，交通局推出「iBike樂騎趣、300站任我騎」活動，騎乘iBike每達10次即可獲得1個抽獎機會、騎20次可獲得2個抽獎機會，騎越多次中獎機率越高。

(中時 )