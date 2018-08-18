公宅頻跳票 丁守中：柯文哲跳票跳成習慣

2018年08月18日 15:04 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲之前喊出「四年兩萬戶、八年五萬戶」公營住宅政見，但上任後不斷下修，引發跳票質疑。國民黨台北市長參選人丁守中則說，不光是公營住宅，柯文哲就任後重大政見與競選承諾逐一跳票，凸顯柯文哲「只有口號、沒有辦法」，執行率欠佳。「跳票跳成習慣」，一般民間早被列為拒絕往來戶了。

他也指出，除了「四年兩萬戶、八年五萬戶」嚴重跳票，市府為圓謊，早就悄悄改成八年兩萬戶就算達標。但髮夾彎還不只一個，柯文哲一度改口公宅「四年一萬八千戶開工」，卻被議員爆料還有一堆公宅還在規劃設計，連預算都沒有。就連四年任期內公宅竣工數，柯文哲去年還宣稱1304戶可望完工，今年乾脆直接承認完工不易，再打個四六折，只有606戶可望完工。

丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他表示，柯市府這四年來廣推公營住宅，跳票。大巨蛋案，跳票。清查五大弊案，跳票。不追加工程款，跳票。網路手機投票，跳票。改善內湖交通，跳票。改建老舊市場，跳票。這麼多跳票紀錄打臉，只凸顯了柯文哲「只有口號、沒有辦法」。

他並質疑，柯文哲所提出的這些口號型政策，都是話說起來很漂亮，想法上一變再變，四年下來花盡力氣洗版、搞行銷、用精美數據表格混淆視聽，但沒有執行力，柯文哲就是做不到。

(中時電子報)