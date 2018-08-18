22K低薪走入歷史？丁守中：小英政府快成為幹話產生機

圖／丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

政府拍板基本工資月薪將從2萬2000元調至2萬3100元，蔡英文總統以「22K即將走入歷史」形容政府終結低薪的努力，不過台北市長參選人丁守中批評，「月薪23K就不是低薪了嗎」？他也說，小英政府老愛走文青執政的路子，用些「精心琢磨的修辭來掩飾執政失敗的窘境」，人民無感，自然就成為「幹話產生機」。

他也指出，民間智庫近日也公布小英政府「十大幹話」，包括賴揆「低薪當作做功德」、「薪水沒到4萬8可以和老闆當面抱怨」獨占鰲頭，勞動部長說「不知道台灣8成勞工每個月薪水沒5萬」也不遑多讓。丁守中質疑，如果這兩個人不是胡扯，「豈不是小英的牛吹得不夠大」？

丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他說，小英雖然開心地宣布基本工資月薪將從現行22K調升為23.1K，時薪從 140 元調到 150 元，等於每個小時可以多拿一枚十元硬幣。但一般人「真搞不清楚該高興些甚麼」。

丁守中說，23K就不是低薪了嗎？小英不是說「經濟情勢一片大好」?每個月多一千元「對食衣住行條件改善有什麼幫助」？更別提蔡英文還宣誓過，要將基本工資提高到30K了。所以「小英何必屈就23K」？宣布基本工資直跳50K不更好？

(中時電子報)

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