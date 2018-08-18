訪日遊客轉向 九州這城市人氣上升最快

日本地方城市今年表現亮眼，其中宮崎縣訪客成長率成長3倍，是人氣上升最快的城市。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

這一兩年來，訪日遊客人數不斷攀升，有一個重大的變化，回頭客不只拜訪一線城市，也開始將目光移往第二線城市。媒體調查顯示，以往東京都、愛知縣、大阪府的航班訂票數最多，但今年地方城市表現亮眼，成長率為3個都會圈的2倍，其中九州宮崎縣是人氣上升最快的城市。

日經中文網報導，海外自由行散客透過英國旅遊搜索網站Skyscanner，預訂日本國內全部機場的機票，結果發現，赴地方的機票數成長率達80%，而3大都府縣的成長率只有40%。

從2017年各都道府縣的散客預定機位來看，前10名九州即占有了5名，其中宮崎成長幅度335%最大，鹿兒島成長幅度213%次之，大分成長幅度198%排名第三。福岡成長幅度96%排名第9、佐賀成長幅度95%排名第10。

這些地方城市當中，以赴宮崎縣的機票數猛增至4.5倍最為亮眼，這主要得利於航空公司新闢直飛地方的新航線。2016年，台灣的華航開闢桃園直飛宮崎的航班；2017年12月，韓國廉航斯達航空（Eastar Jet）也開通首爾至宮崎的直飛航班。

宮崎當地渡假村高爾夫俱樂部酒店負責人表示，「冬季周末乘坐廉航來宮崎的遊客出現增加」。宮城縣也指出，「台灣等地的個人遊客會特意在社交網站上搜尋旅遊目的地」。

(中時電子報)

文章來源：訪日客開始青睞地方城市?人氣上升最快的是……

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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