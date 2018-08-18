巴國總統稱「中國台灣」小英表態惹網友如此譏諷

2018年08月18日 15:22 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

總統蔡英文在貝里斯舉行媒體茶敘。對於巴拉圭總統阿布鐸在推特上提及我國時以「中國台灣」稱呼，引發國內誤解，蔡英文表示，若台灣自己不把此挑起來當作一個問題，她想友邦也不會覺得他們長久以來的用法有什麼不適當的地方。對此，網友譏諷「的確，以前都是民進黨挑起問題」。

蔡英文在貝里斯舉行媒體茶敘。對於巴拉圭總統阿布鐸在推特上提及我國時以西語「中國台灣」稱呼，引發國內誤解，蔡英文表示，若台灣自己不把此挑起來當作一個問題，她想友邦也不會覺得他們長久以來的用法有什麼不適當的地方。她更強調，西班牙語系的國家，他們在正式場合都完整講「中華民國台灣」，有時為了在比較輕鬆的場合，或是比較簡明表達時，或許會講一個「中國台灣」（西語），原意還是來自「中華民國台灣」。

不過，對於蔡英文表示是台灣自己挑起問題，批踢踢網友表示「的確，以前都是民進黨挑起問題」、「民進黨雙標嘴臉，證明以前統獨爭議都是民進黨挑起的」，還有網友表示「現在的執政黨怎麼不敢改國號，讓大家都知道台灣」、「台灣的國名是啥？台灣的國旗是啥？台灣的國軍是啥？你們台獨統統都沒有？只有放屁而已，你們以為建立一國家只要喊爽的喔」，更有網友拿出前總統馬英九來打趣，「一定是馬英九八年遺毒害的，巴拉圭才會搞錯」。只能說，馬英久躺著也中槍。

(中時電子報)