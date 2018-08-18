酷航台灣空服員招募1300人報名！將錄取40人 起薪5.28萬元

2018年08月18日 15:36 工商 張佩芬

酷航年輕熱情的空服員，圖：酷航提供

酷航機組人員以酷航精神 (Scootitude) 服務每一位乘客。圖：業者提供

酷航今(18)日於台北舉辦空服員第二階段面試。此次吸引1,300人線上遞交履歷報名，第一階段篩選已於8月14日完成，共200位進入面試階段，最終錄取者約40位，錄取率約3%，錄取者將於今年９月以新加坡為工作服務基地，完成受訓後，平均起薪每月為新幣2,400元，約5.28萬台幣。

酷航台灣公司總經理李育修指出，酷航線有機隊約40架，2020年將達70餘架，幾乎倍增，公司開始加強培養人才，目前已經有41名台籍空服員，這次倍數錄取，未來在台灣市場將會增班增新航線，強化在台服務。

此次是酷航第五度招募台灣空服員。只要大學畢業，具備流利英文溝通能力、通曉日文及韓文為佳並符合相關規範，就有機會加入酷航空服員的行列，以新加坡為工作服務基地。新加坡為高度國際化的環境，一直為台灣海外工作城市的首選。酷航空服員應試內容活潑多元，非常重視個人特質形象，應試者以能符合酷航年輕活力的企業文化為佳。

酷航成立至今6年期間，航點已超過60個城市，並持續拓展機隊與航網。預計於2022年，機隊將成長一倍至70架機。酷航目前於新加坡低成本航空市場，約4成之機位占有率，並於未來幾年內，朝向5成以上邁進。現有2,100位員工，其中空服組員有1,000名，並預計在未來的兩年內，再招募1,000名空服員。此次台灣空服員招募，是酷航發展、奠定公司實力與地位計畫中重要的一環。

酷航現有41位台灣空服員，於酷航官方社群網站上時常可看見她/他們環遊世界的身影。酷航空服員暱稱為Scootee，以充滿活力、熱情的「酷航精神」(Scootitude)服務每一位酷航乘客。亞太最佳低成本航空酷航，時常舉辦廣受喜愛的新潮機上活動，包含空服員主題變裝派對、機上螢光電音派對及機上婚禮等，也時常於酷航社群網站分享於酷航航點－亞洲、澳洲、歐洲(柏林、雅典)、美洲(夏威夷)旅行的照片！

台灣是酷航重要的航網樞紐，目前台灣營運航班已達每週50班。酷航目前從台北直飛往新加坡(23班)、東京(12班)、札幌(4班)以及首爾(3班)，從高雄直飛往新加坡(4班)與大阪(4班)；從新加坡可轉機前往東南亞、澳洲、印度、歐洲。酷航已蟬聯四年亞太最佳低成本航空殊榮 (Airlineratings.com)，航網包含66個航點，包含於2018年6月首航的德國柏林。

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