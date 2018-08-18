新北市全市除蚊日 新店總動員防治登革熱

2018年08月18日 15:31 中時 葉書宏

新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，新店區公所響應總動員防治登革熱。（葉書宏翻攝）

新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，新店區公所響應總動員防治登革熱。（葉書宏翻攝）

新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，新店區公所響應總動員防治登革熱。（葉書宏翻攝）

北部地區登革熱疫情升溫，新北市政府將（18日）訂為「全市除蚊日」，新店區公所響應，上午8時30分在區長林煌源帶領下全區總動員，號召里長、里民、環保志工、清潔隊、衛生所共同攜手，進行積水容器孳生源清除工作、病媒密集度調查及衛教宣導，落實「巡、倒、清、刷」，從根本杜絕病媒蚊的孳生。

林煌源表示，登革熱病例已累積11例，市府動員全市力量避免疫情擴散，新店區結合里長、清潔隊、衛生所全力配合。除全區動員清理戶內外積水容器，市場及攤販集中地今日也同步進行清潔打掃，針對病媒蚊密度較高的里，亦請清潔隊配合衛生所加強孳生源清除及環境清潔，每日也進行轄區公園綠地孳生源檢查至疫情減緩，結合群眾力量共同防阻登革熱疫情，以確保民眾安全健康。

新店區公所除透過里長廣播、LED電視牆與跑馬燈放映讓民眾知曉與響應此活動外，林煌源區長也親自巡視區內建國里仁愛市場及中正里三民公園等處，藉此宣導民眾除蚊知識以減少蚊蟲的孳生。

新店區公所提醒民眾，日常生活常見的孳生源包括花瓶、花盆底盤、冰箱底盤、地下室積水、水桶、廢棄飲料罐或保麗龍、臉盆、輪胎、帆布等，應澈底落實巡（巡視居家內外有無積水容器）、倒（倒掉容器內積水並倒置）、清（清除不必要的容器）、刷（刷洗容器澈底去除蚊蟲卵），才能有效控制登革熱疫情。

(中時 )