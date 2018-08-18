外航喜愛台灣空姐有原因！這3點日韓遠比不上

外籍航空近年來喜愛前來台灣徵才空服員 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

新加坡酷航今(18日)在台灣徵才，舉辦空服員面試，有1300人報名，但僅有40人能夠登上夢想列車，錄取率僅3%。而這也是酷航第5度來台徵人，不僅如此，前天才有廈門航空也來台面試，包括卡達航空、全日空、澳航、新航和菲律賓亞航，許多外籍航空都喜歡來台徵人，究竟是為什麼？瑞秋空姐教室執行長陳瑞秋揭露3點原因。

根據《聯合》報導，陳瑞秋表示，主因就是：

1、語言能力－相較於日本、韓國，台灣人的英文能力明顯牆上許多，許多日籍航空都會找台灣空服員專飛歐美線。

2、服務態度－台灣空服員在國外口碑相當好，服務態度親切，效率又好，外籍航空公認親切又勤勞。

3、投資報酬率－外籍航空會依照當地國民所得去分配薪資，目前台灣普遍低薪，因此價格比其他國家要來的划算，與日韓相比更是「CP值爆表」。

剛從外籍航空除役的林姓前空姐表示，應徵外航其實難度高上許多，面試不僅更活潑多元化，且根本無法靠事前準備就通過，更需要的是臨場應變能力，例如團體考試就必須一組人一起完成一個拼圖，藉此觀察溝通、領導能力，有時甚至要分組辯論社會議題。

林小姐表示，外航班表彈性假期也多，且沒有煩人的學姊學妹制，工作氣氛相當不錯，但相反就要看自己有沒有辦法克制思鄉之情。

(中時電子報)

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