換台灣人吃不起茶葉蛋了！ 無錫殿堂級每顆1.3萬

2018年08月18日 15:40 中時電子報 盧伯華

曾經在兩岸淪為話題笑柄的「大陸人吃不起茶葉蛋」現在有了新版本，要換成「台灣人吃不起茶葉蛋」了。最近大陸江蘇無錫市一家酒店推出號稱「殿堂級」茶葉蛋，每顆2899元人民幣（合台幣13000元），限量100顆推出不到幾小時便售罄，引發網民熱議。

據北京青年報報導，無錫一家度假酒店公開銷售的茶葉蛋成為網紅，茶葉蛋號稱「是由多種高貴食材，經過24小時文火慢煨，12小時靜置而成」，由酒店自產自銷，因用料考究而價格昂貴，限量100顆售罄後，短期不會再製作。

為何茶葉蛋如此昂貴？除了耗時費工之外，在食材上酒店宣稱以「精選桐木關絕品金駿眉泡製，海拔1140米農家散養土雞蛋，江湖上傳說的牛欄坑肉桂，精選果碳、潮州紅泥炭爐，冬蟲夏草、鐵皮石斛等八味秘製配料。」

如此價格令人咋舌的茶葉蛋也一如預料在網上走紅，網友們議論紛紛。有人認為這是譁眾取寵，「吃了會上天？」也有網友就所謂「精選果碳、潮州紅泥炭爐」提出質疑：「再金貴的木材燒出來的火溫難道還有差別？」更多網友自嘲，「貧窮限制了人的想像，吃一個傳說中的茶葉蛋，竟要花上我差不多半個月的工資。」當地物價部門表示，這是市場定價，且未超範圍經營，無權干涉。

另有台灣的網友也稱，「這是怎樣？換台灣人吃不起茶葉蛋了嗎？」相較日前大陸一家互聯網茶葉銷售公司所出售的1088元人民幣（台幣近5000元）的茶葉蛋，無錫殿堂級的價格更上一層樓，相互攀比的現象也在網上受到網友們的消遣。

(中時電子報)