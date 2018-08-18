祖孫挑戰科學賽 阿公、阿嬤和小孫子動手動腦樂融融

財團法人彰化縣私立崇德社會福利慈善事業基金會，18日在在員林國小學生活動中心舉辦「2018樂促祖孫情．祖孫科學營」。（吳敏菁攝）。

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財團法人彰化縣私立崇德社會福利慈善事業基金會，18日在在員林國小學生活動中心舉辦「2018樂促祖孫情．祖孫科學營」。（吳敏菁攝）。
財團法人彰化縣私立崇德社會福利慈善事業基金會，18日在在員林國小學生活動中心舉辦「2018樂促祖孫情．祖孫科學營」。（吳敏菁攝）。

8月最後一周是祖父母節，財團法人彰化縣私立崇德社會福利慈善事業基金會，18日在在員林國小學生活動中心舉辦「2018樂促祖孫情．祖孫科學營」，阿公、阿嬤和孫子組隊參加比賽，首創祖孫挑戰科學考驗的競賽，16隊到場一比高下，阿公、阿嬤重喚了活力，小孫子們也好愛阿公、阿嬤 。

上午初賽是組裝彈力車，先發給完成圖，看圖組裝，在20分鐘內完成，正式比賽開始，祖孫們通力合作，孫子們加油阿公、阿嬤好厲害，「要射準一點、橡皮筋要拉長一點。」。

下午投石機大賽，看著小朋友蹦蹦跳跳，阿公、阿嬤好開心，還向小孫子學習，小朋友都好開心，當起阿公、阿嬤小老師。

家住埔心鄉的張姓阿公帶妻子帶孫子、外孫參賽，祖父母120歲，加上孫子19歲，祖孫合計139歲，是今年年齡加總最多的隊伍； 阿公說，平日孫子上學、念書，少有時間一起玩，第一次祖孫組隊參加比賽，也是他和太太第一次組裝機關，重新回味了童年，一起動動腦，真得很有趣。

崇德社福基金會游麗花表示，基金會創立31年，致力造福老人、婦女、兒童和弱勢族群，台灣面臨高齡化、少子化，崇德祖孫科學營的競賽讓大家看到年長者智慧、孩子們的活力，無形促進祖孫親情交流，提倡代間學習風氣。

(中時 )

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