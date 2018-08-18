失蹤15年 英交還8件伊拉克5千年蘇美文物

一枚失蹤15年、由大英博物館交還伊拉克的珍貴蘇美古文物陶錐。（圖/British Museum）

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中時電子報

據德國之聲（Deutsche Welle）報導，2003年陷入戰爭、原獨裁總統海珊（Saddam Hussein）遭美軍推翻的伊拉克，國內眾多珍貴文物遭盜賊竊取變賣，因此流落海外無蹤。有8件可追溯至西元前3,000年蘇美文明（Sumerian）的文物，輾轉被賣到倫敦，後因為負責的商店停業、文物留置在倫敦警局多時，最終在大英博物館（British Museum）鑑定下，於本月月初將文物歸還伊拉克，終讓這批珍寶物歸原處。

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大英博物館的伊拉克文物搶救計畫。

雖然沒有正式檔能說明，這8件古文物的來歷與故事，但經過專家判定與科技的輔助，仍讓那背後的故事再次重現。8件文物中，包括3枚刻有楔形文字的陶錐、1枚刻字的鵝卵石、1枚公牛護身符、1枚石膏權杖頭、1枚紅色大理石印章和1枚白玉髓印章，出土於古名Girsu的蘇美遺址、位於當今伊拉克東南部濟加爾省（Dhi Qar）內的Tell Telloh城鎮。

裝載於紅色盒子交還伊拉克的8件古文物。（圖/British Museum）

其中最大特色之一，3枚陶錐上均刻有包含國王名字、獻祭的神祇名和所屬的寺廟的楔形文字，讓專家們得以藉此判斷其出處、用途與年份。大英博物館負責協訓伊拉克考古人員、考古學家賽巴斯丁（Sebastien Rey）表示，對於沒有證明文件的外流文物而言，「這8件不僅能確認來自伊拉克南部、還能確認其出土的地點或遺址編號，實屬極為難得且罕見的情況。」

正在檢查蘇美遺址狀況的考古學家。（圖/British Museum）

報導中提到，倫敦警方最早從古董商店舖發現這批古文物，在放置多年苦尋主人無果後，於年初請求大英博物館協助鑑定。而負責鑑定調查的專家、正是上述的賽巴斯丁，他也是博物館負責發掘保護蘇美Girsu 遗址的負責人，很快地就從遺址中找到相似陶錐、並發現曾被竊盜的痕跡，才因此讓大英博物館確認這8件文物的來源和故事。

位在伊拉克南部的蘇美古文明遺址。（圖/British Museum）

文物裝入一枚紅色的盒子中，由倫敦警方交還伊拉克駐英國大使館，大使阿里（Salih Husain Ali）在典禮中感謝大英博物館全力協助找回失蹤文物，並表示，「英伊兩國間的合作，將對於保護伊拉克古文明遺產至關重要，我們（伊拉克）希望通過全球合作，共同保護這些遺產，並恢復且讓因竊佔而流落海外的文物得以回家。」

(中時電子報)

文章來源：British Museum’s Iraq Scheme helps reunite objects from ancient site of Tello

文章來源：British Museum to return ancient antiquities looted during 2003 Iraq war

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