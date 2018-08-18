85度C惹政治風波 陸媒：蔡英文元素已成台企毒藥

85度C被捲入政治風波，陸媒批蔡英文元素已成台企市場毒藥。（資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

總統蔡英文出訪友邦，過境喝了一杯85度C咖啡，引發大陸網友抵制，讓其外賣服務遭下架，3天內母公司市值蒸發近70億元。蔡英文今(18)日對此作出回應說，「政治打壓對兩岸發展沒什麼幫助。環球時報社評回嗆，蔡英文元素已成台灣企業的市場毒藥，要她別再害台灣的公司了。

環時社評表示，大陸網民的反應是市場力量對蔡英文拒絕「九二共識」的天然回應，是蔡英文害了85度C。在互聯網時代，民進黨當局的政治操弄正在對台灣公司形成越來越大的威脅。由於一個中國的共識參與了兩岸共同經濟繁榮，蔡英文拒認「九二共識」必將帶來連鎖性衝擊。

該社評指出，民進黨上台鼓舞了「台獨」，使得台灣內部分離主義勢力猖獗，少數頭腦發熱跟著跑的台灣藝人首先付出了代價。這種情況還讓一些公司面臨兩難選擇，民進黨大大壓縮了它們超越政治只做生意的空間。

可以預見，隨著選舉利益的考量，蔡英文會進一步向台灣內部最激進的「台獨」勢力靠攏，將帶給台灣企業造成越來越嚴重的困境。而台海局勢的激化形勢，會讓大陸社會更加厭惡台當局的路線，這必將轉化成為互聯網輿論的加倍嚴厲，對與台灣分離主義元素沾邊的台資企業零容忍。

該社評強調，「台獨」是非常昂貴的政治遊戲，台灣選舉政治圍繞這個遊戲折騰，根本沒有資本。民進黨已經不再有繼續操弄兩岸議題的空間，它到了必須改弦更張的時候。

社評問道，蔡英文將希望寄託於美國的保護，但是多個台邦交國卻棄之而去，華盛頓幫上忙了嗎？44家航空公司修改對台灣的稱呼，華盛頓幫上忙了嗎？還有這次85度C事件，又有哪股國際親台勢力能幫得上忙？

(中時電子報)

文章來源：社评：蔡英文元素已成台湾企业市场毒药

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