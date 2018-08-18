王秉鈞神父新書發表 聲樂家簡文秀獻唱〈奇異恩典〉

2018年08月18日 16:51 中時 張潼

王神父來台灣55年，1963年來台之後，期間只回義大利探親8次，今年初更拿到中華民國身分證。（張潼攝）

從義大利來台灣傳道55年的神父王秉鈞，今下午在天主教聖家堂舉辦《傳教士的情懷》新書發表會，副總統陳建仁也到場。（張潼攝）

從義大利來台灣傳道55年的神父王秉鈞，今下午在天主教聖家堂舉辦《傳教士的情懷》新書發表會，分享他在台灣奉獻的點點滴滴；因他曾擔任億光電子董事長葉寅夫、聲樂家簡文秀結婚時的主婚人，簡文秀也在現場演唱〈奇異恩典〉，獻給夫婦倆的心靈導師。

王神父來台灣55年，1963年來台之後，期間只回義大利探親8次，今年初更拿到中華民國身分證；他曾在新竹、高雄、台南、台北的天主堂傳道，還經常到監獄關懷受刑人。80歲的他國台語都很流利，新書就他的口述自傳，用文字和照片記錄他數十年來與台灣如何結下不解之緣，以及在台灣奉獻的故事。

他笑說，自己真的很愛台灣，也對台灣人的親切、容易交往印象深刻，拿到身分證後更成為真正的台灣人。王神父也說，希望閱讀這本書的讀者，能夠了解生命是個過程，這過程中的時時刻刻，有神陪伴我們面對困難、快樂，所以當面對任何時刻，都不要失望。

簡文秀透露，她和王神父認識超過30年，因為她和丈夫的父母都不在了，所以王神父是他們結婚時的主婚人；不僅如此，王神父的講道簡單易懂、都和生活息息相關，但從他掛著微笑又穩重的神情中，都讓人獲益良多，可說是他們夫婦的心靈導師。此次億光文化基金會也購入100本新書，想閱讀的民眾可免費索取。

簡文秀還說，王神父一輩子在台灣奉獻，永遠鼓勵別人，甚至還說要捐大體給台灣，是非常難能可貴的情懷。此次新書發表會上她獻唱〈奇異恩典〉，因為王神父就是她的奇異恩典。

副總統陳建仁也到場向王神父致意。他致詞時說，全家都和王神父相當時熟識，給他的感覺就像一家人一樣，有什麼問題都請教他，相信很多教友都認為他是家人。當時他要競選副總統時，王神父說了一句話「要盡力去做，不要只是為了得到別人的讚美」，讓他至今仍記憶猶新。

(中時 )