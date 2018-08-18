地牛翻身！埔里震不停 鎮民擔心有更大地震再來

2018年08月18日 16:26 中時 楊樹煌

曾是921震災區的埔里鎮，人們對地震都餘悸猶存，聞震色變，沒想到自昨17日傍晚至今18日接連的7震，最大震度5.0級，最低3.1，氣象局指今天上午8時15分規模5.0級的地才是主震，昨天傍晚4.8級的只是前震，搖得每人都心慌慌，直呼「太可怕了、嚇到腿軟，很恐怖」，所幸未傳出災情，但鎮民仍擔心有更大震度。

地牛翻身！南投埔里從昨天傍晚6時9分震度4.8級、6時14分4.1級，接著晚間7時30分的3.6級多起地震後，接連兩天震不停，今天上午8時15分又發生規模5.0級的主震、8時16分3.1級、9時1分再發生4.1級，深度約16.5公里，震央都在台灣地理中心的埔里鎮，中央氣象局說明，地震是因板塊運動所導致，與921板塊無關。

因接連7次的大震動，震央都在埔里周邊，尤其今天是周休假日，不少人仍未起床，被震度高達5.0級的劇烈搖晃，嚇醒不少人，有的甚至奪門而出，以為921陰影重現，讓每位鎮民都膽戰心驚，紛紛祈禱強震不要再來，因為大地震真的太恐怖了。

所幸今上午10時30分的震度3.5級後，就未持續再震，警消也都未接獲有災情發生的通報，才讓民稍微心安，但對未來是否會再有強震，每人還是心驚驚，因為921陰影人們仍揮之不去。

(中時 )