亞運》記分板小到不行 看棒球要帶望遠鏡

2018年08月18日 16:50 中時 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

前來雅加達亞運棒球賽為中華隊加油的國內球迷可能要具備「好眼力」或是「好專注力」，才能清楚了解比賽的得分過程，因為球場記分板「小到不行」，想要在觀眾席看清楚訊息必須攜帶「望遠鏡」。

印尼屬於熱帶性氣候，分別乾、溼兩季，天候上沒有特別炎熱、寒冷，乾季大約在每年4至10月，不會明顯下雨對棒球賽是好事，因為球場排水不佳，連用水管灑水都會出現積水，何況下雨鐵定淹大水。

不淹水的比賽，對球迷也是辛苦事，球場的記分板就在全壘打牆邊，顯得小又遠，觀眾可能要帶望遠鏡才能一目了然；而打擊爆發力強的球員可以發揮一下打「九宮格」的實力，打爆記分板，很有可能在賽前打擊練習就被打掛了。

球場的設計不佳已是不可逆的事實，對於每支比賽球隊都是公平的出賽條件，比賽競爭講球適應力與基本功，中華隊在8月26日首戰南韓，面對南韓眾多職業好手，中華隊需要展現實力，同時也能享有偏向好機率的「場地變數」。

不過，中華隊也可能因場地不佳而受害，這不能當做輸球的藉口，贏球是給有所準備的球隊，中華隊可以針對場地加強備戰，更可透過「亞洲棒球總會」拿到更清楚的場地資訊，進行最有利的推演。

不只是棒球場、女子壘球場的設施也不好，同樣的出賽心態也能適用，明天（19）日下午中華女壘隊比棒球隊更早出戰南韓，教練期待困境中長大的中華女將不受球場干擾，順利贏得首勝。

(中時 )