兒子6年後上大學 艾力克斯開始找學校

艾力克斯帶兒子Ryder一起出席活動。（圖片提供：庫瑞整合）

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艾力克斯珍惜與兒子成長的時間。（圖片提供：庫瑞整合）

艾力克斯今（18日）帶著兒子Ryder出席油漆彩繪活動，他表示，12歲的兒子今年就讀7年級了，再過6年就要讀大學，而他跟老婆李詠嫻也已開始為了兒子未來在找學校，9歲的女兒今年讀小學四年級，暑假過後就要轉學到國際學校去就讀，夫妻倆為了全心陪小孩，今年暑假特地放下手邊工作，帶著一雙兒女到美國度假6個多禮拜，溫哥華、西雅圖、波特蘭、舊金山、洛杉磯、夏威夷等北美六大城市都去了，也順便安排兩個小孩在美國上暑修課程。

艾力克斯表示，一雙兒女都愈來愈大，能夠陪伴他們成長的時間也愈來愈少，為了珍惜陪伴小孩的時間，他今年暑假把手邊工作都推掉，「真正第一次全程陪伴兒女度過暑假，對我來講很值得。」

兒子Ryder今年12歲，在校時間都跟其他男同學一起打球、打電動，每次問他有沒有喜歡的女生，兒子都說：「沒有！」他認為，兒子還沒到喜歡女生的那個年齡，「但是這1、2年應該會有些變化，因為他有一些朋友已經開始喜歡女生了。」他覺得，或許兒子在今年或明年，若學校有辦一些活動、晚會、舞會，要開始約女伴時，可能就會開始喜歡女生，「所以我希望以後他有喜歡女生會跟我講，但是我覺得這個時間還沒有到。」

(中時 )

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