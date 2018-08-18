台中》取經朱立倫公托政策 盧秀燕：一兼二顧

2018年08月18日 16:44 中時 譚宇哲

朱立倫陪同盧秀燕參觀新北市林口仁愛公共托老、托育中心。（譚宇哲攝）

朱立倫陪同盧秀燕參觀新北市林口仁愛公共托老、托育中心。（譚宇哲攝）

新北市公托總數20日將達56家，居六都之冠，國民黨台中市長參選人盧秀燕今天上午特別前往新北市林口仁愛公共托老、托育中心，向新北市長朱立倫取經，被媒體問到是否借朱立倫聲勢拉抬台中民選情，盧秀燕說，朱立倫很會做事，讓她可以一兼二顧，請朱幫忙多多拉票。

盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，僅次於新北市，新北市有56所的公托中心，收容數達3305多人，但台中市只有4所，收容了113人，公托、公幼市台中市最需要的，卻做得很不夠，所今天特別來取經，謝謝朱市長與同仁無私分享所有經驗值，將來如果有機會執政，一定努力去做（公托公幼）。

朱立倫表示，新北市的托育家數已達56家，托老中心35家，每一家都非常有特色，而且總數量超過五都總額，希望提供盧秀燕委員參考，共同以子女的心情來孝順父母、長輩，以爸媽的心情照顧下一代，那未來在大台中地區能夠把公共托育、托老做得更好。

媒體問盧是否借朱立倫聲勢拉鋸台中市長林佳龍的民調，盧說，朱立倫不但有聲勢人緣又好，很會做事，「我可以一兼二顧，他在台中中部地區也很有人脈，請他幫忙多多拉票，未來有很多的政策白皮書、都可以請他多幫忙指教。」

至於未來有什麼樣的選戰策略拉大與林佳龍支持度？盧說，3月以來各媒體做的民調她都是小幅穩定領先，距離選舉98天，選舉非常激烈，現在民進黨執政享有絕對行政資源，有時候甚至濫用，也因此我們必須小心因應，更加努力。

(中時 )