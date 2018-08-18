親為盧凱彤按下火化鍵 余靜萍復工曾國祥嘆「強人」

家人日前替盧凱彤舉行告別式，余靜萍（左）負責捧遺照。（圖／取自《on.cc東網》）

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中時電子報
曾國祥分享余靜萍復工照片。（圖／翻攝自lajah IG）

香港女歌手盧凱彤本月5日墜樓身亡，本月14日家人為她舉行告別式，盧凱彤父母不畏白髮人送黑髮人的禁忌，堅持送愛女最後一程，而盧凱彤的妻子余靜萍親自按下火化按鈕，送摯愛化作輕煙，余靜萍日前低調返回工作崗位，合作同片的導演曾國祥昨分享她身影，嘆她實在是「強人」。

盧凱彤的告別式14日舉行，和她先前組成「at17」、相識18年的林二汶則發文說：「將你送往這個地方，你會忙著空閒，忙著享受日出日落的溫暖，忙著點算你帶走的和付出的愛」，並說：「放心去忙著放假，我會忙著活好。未知何時收工，收工你來接我啦，到時電聯」。

香港周刊則報導，當盧凱彤的靈柩送到火葬場時，原本表現堅強的林二汶忍不住痛哭，黃耀明便出手攙扶，而余靜萍日前已回到《少年的你》劇組繼續進行攝影師工作，昨曾國祥在IG曬出她工作側拍，說：「強人是你！」引來網友回應：「加油，小余」、「心疼！余老師加油！」

另有消息指出，盧凱彤生前已完成了幾首歌的錄製，但因為數不多，將在今年內以單曲形式推出。

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