賣毒黑吃黑追逐撞死無辜騎士毒販 陳世中判刑9年定讞

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販賣毒品的陳世中約好與另外毒販潘冠宇交易，雙方卻各懷鬼胎分別持鹽巴與偽鈔交易，雙方口角後潘拿道具槍射擊3發空包彈，陳世中與女友程慧甄、友人劉俊弘駕車追趕，擦撞潘的機車後，撞及無辜的張姓騎士，造成潘、張2人死亡，最高法院駁回陳世中等人的上訴，各處徒刑5年到9年定讞。

陳世中是於2017年7月中，帶著女友程慧甄搭乘友人劉俊弘的小轎車，與潘冠宇相約交易安非他命，不料雙方都以假貨交易，陳世中以鹽巴混充安非他命，潘則持偽鈔交易。雙方見面後為了先交貨還是先付錢發生爭執，自稱是通緝犯的潘冠宇拿出道具槍朝陳世中射擊3發空包彈，陳、程2人慌忙閃躲。

潘冠宇開槍後即騎機車逃離，陳、程2人則坐上劉俊弘的車追趕，想要攔停潘冠宇責問，雙方在新北市樹林區環漢路、東豐街等道路上高速追逐。潘冠宇為了擺脫追趕，在環漢路逆向騎進對向車道，陳世中及程慧甄不但沒有制止劉俊弘追趕，教唆劉俊弘駛入對向車道還高喊「撞他、撞他」，撞到潘冠宇右後方，潘遭撞後噴飛地面滑行，劉的小轎車也因而爆始撞到行經該處的無辜張姓騎士。

潘、張2人送醫急救不治死亡，台灣高等法院判決陳世中徒刑9年、劉俊弘7年6月、程慧甄5年，最高法院駁回被告等人的上訴，全案定讞。

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(中時 )

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