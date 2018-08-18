劉家昌396字開砲 轟甄珍忘恩負義

2018年08月18日 16:49 中時 蔡琛儀

劉家昌和甄珍為了離婚、爭產等事對簿公堂，17日在美國洛杉磯3度開庭打官司，孰料法官以劉家昌無法找到法理依據允許他開採證庭、召集相關人士蒐集證詞等為由駁回官司，劉家昌透過助理指控，他2013年賣掉昆山旅館，共有2.4億元人民幣（約台幣10.9億元）收入進到甄珍帳戶，但甄珍僅匯給他3900萬元人民幣，就報稅把劉家昌名字拿掉，讓所有財產變成她一人所有，「這個官司並未結束，我為了保護他們不要造成稅務問題，選擇以家庭法院家務事處理，但因有離婚證明，法官要求在一般法庭進行，不能在家庭法庭進行。」

隨後他在臉書開砲，怒罵甄珍忘恩負義：「真理、正義、恩惠、親情都影響不了妳，法律會對付妳的」、「妳一生為了怕我大兒子分家產，挑撥了妳生的兒子三十年，如果我要分給我大兒子會全部在妳名下嗎，老天有眼，太保䕶你們造成你們什麼都不怕，lRS（美國稅務局）上門你們就知道，悪有悪報。」又再控兒子劉子千說謊：「從新加坡回來，看到劉子千臉書，昧著良心幫他媽媽說謊，我已經知道到家庭法院的答案和結果了，人生沒有希望了。」

劉家昌臉書全文：

幾十年的婚姻，大家有目共睹，

是誰在外賺錢養家，台灣人的眼睛是雪亮的。今天不幸碰到一個忘恩負義的人，

我努力一生的名譽，被她破壞的淋漓盡致。

被趕出家門七年，為了兒子我沈默，

但這個從不做事的人，

沒有分寸不時借媒體破壞我。

為了戳破她的謊言，在美國家庭法院提告，

就是想聽劉子千講不講真話，有沒有人格。

他是在家裡三十年的目擊證人，

他說實話就證實珍甄說謊。

但家庭法院不管稅務，要到一般法庭，

所以沒有勝訴問題。

從新加坡回來，看到劉子千臉書，

昧著良心幫他媽媽說謊，

我已經知道到家庭法院的答案和結果了，

人生沒有希望了。

為了一個公道，今天被逼要到一般法庭，

我有三十年夫妻聯合報稅證明，

只要美國稅局追溯，

是誰賺的，是誰說謊，

會一清二楚

大筆的錢現在在誰的名下，

是否有報稅，

美國公民要守法，結果可想而知。

真理、正義、恩惠、親情都影響不了妳，

法律會對付妳的。

妳一生為了怕我大兒子分家產，

挑撥了妳生的兒子三十年，

如果我要分給我大兒子會全部在妳名下嗎，

老天有眼

太保䕶你們造成你們什麼都不怕

lRS上門你們就知道 悪有悪報

(中時 )