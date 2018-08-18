台中》空氣怎麼變好？盧秀燕：把林佳龍換掉就好了

2018年08月18日 17:04 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左）表示，能源政策錯誤，台中空品才變差，空氣怎麼變好？「把林佳龍換掉就好。」（盧金足攝）

200多名「胡椒粉」擠爆會場。（盧金足攝）

今天會場還特別買85度C咖啡，力挺台中的產業。（盧金足攝）

前台中市長胡志強18日與「胡椒粉」舉行見面會，粉絲問題五花八門，胡志強的「胡氏幽默」全場笑聲不斷。（盧金足攝）

「胡志強的咖啡小聚！」前台中市長胡志強18日下午2點與「胡椒粉」舉行見面會，國民黨台中市長參選人盧秀燕、立委江啟臣與昔日胡團隊都到場，粉絲力拱胡志強出來選總統，胡志強發揮「胡氏幽默」笑翻全場，民眾關切空汙，盧秀燕說，能源政策錯誤，台中空品才變差，空氣怎麼變好？「把林佳龍換掉就好。」

對此，台中市政府新聞局長卓冠廷回應，對抗空汙需要有具體作為跟政策方向，而不是講政治空話。台中火力發電廠興建於國民黨執政時期，歷任國民黨台中縣市長也未見採行改善措施，直到台中市林佳龍才開始推動改革，大砍其生煤許可用量，成功促使允諾興建燃氣機組來汰換老舊燃煤機組。

這場「胡椒粉」見面會本來規畫50人，但報名秒殺爆滿到200多人，會場坐無虛席，前台中市副市長蕭家淇、前台中市府建設局長吳世瑋、市議員李中、黃馨慧等人都到場。

胡志強也對台中未來提出建言，對推動遷都台中之議，他反問遷都台中會解決問題？他希望台中未來的目標是讓台中變紐約，政府會幫您賺錢？政府留在華盛頓，台中變成賺錢的金融中心就好了，何必當北京、上海？

粉絲問題五花八門，從道路品質到治水，還有民眾好奇胡志強的幸福家庭撇步，他妙回「什麼都聽太太的」，主持人問「如果太太是錯的？」胡表示「太太怎會有錯？胡志還掛保證說「這是馬英九教我的！」

胡志強卸任後，雖強調不隨口水起舞，但仍然心繫市政，對現在台中市府推動遷都台中，他問「這會解決問題？」台中未來的定位應該是以紐約為目標，政府留在華盛頓，「政府會幫您賺錢？」台中變金融中心，賺錢就好了。

粉絲也提問「政治人生輸了，失去發言權如何扳回？」胡志強說，他沒有輸，不是不做口水戰就是輸掉發言權，看起來是輸，但「現在坐這個位子的人，有一天也會離開這個位子」，他起碼在台中市做了13年市長，台中市歷史功過，真真假假後人會判斷。

盧秀燕表示，她的競選主軸陽光、空氣、水，六都成為市長競選主軸，現在連這三項基本要求都不可得，台中市這3年變烏煙障氣，這是人為造成，不是因為大自然環境變化，她責無旁貸要把空氣變好，「空汙誰帶來，必須把誰送走」，所以今年底要把林佳龍換掉，蔡英文錯誤的能源政策，所以大家明年底也要把蔡英文換掉。

「台中市前一任市長做很好，下一任更好，絕對不是現任連任」，江啟臣說，他對台中家鄉這幾年很失望，為了台中更好要藍天變綠地，今天會場還特別買85度C咖啡，力挺台中的產業，希望台灣的核心能在台中。

胡志強表示，那有一個店賣一杯咖啡就變台獨，希望大家支持台商，不要利用他，不要打擊他。

胡志強粉絲會，民眾關切空品，盧秀燕說，她曾在媒體快問快答時表示，能源政策錯誤，台中才變差，空氣怎麼變好？「把林佳龍換掉就好。」

對此，卓冠廷回應，台中火力發電廠興建於國民黨執政時期，歷任國民黨台中縣市長也未見採行改善措施，直到台中市林佳龍才開始推動改革，大砍其生煤許可用量，並成功促使允諾興建燃氣機組來汰換老舊燃煤機組。

此外，包括固定、移動、逸散等汙染源，台中市府均嚴格執行管制措施，使得PM2.5年均濃度從103年27微克，降至去年僅20.2微克；沿用較嚴格標準的紫爆天數，也從103年87天，逐年下降至106年24天，今年目前為止也僅10天。這些成果不容抹煞，希望盧委員不要碰到選舉就顛倒是非。

卓冠廷強調，選舉是一時的，但當一個政治人物不停說謊，自己變成最大的謠言製造者，對社會、對台中，真的不好。

(中時 )