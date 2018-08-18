馬國賢犯太歲避車關 天黑不出門

馬國賢生日演藝圈好友幫他慶生。（圖片提供：馬國賢）

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馬國賢當壽星與朋友簡單吃飯。（圖片提供：馬國賢）

馬國賢長尾巴今（18日）歡慶48歲生日，演藝圈好友庹宗康、屈中恆、楊晨熙、夏宇童等人已於昨天晚上提前幫他慶生，他表示，「今年犯太歲走霉運，原本不打算過生日，但一群好友說要去楊晨熙店裡聚聚，所以才相約去吃飯，吃到凌晨2點左右才回家。」他透露，自己在5月初騎滑板車摔車受傷前，就曾有命理老師提醒他會遇到「車關」，但當時沒把老師的話放在心上，果真沒多久就出了車禍，還導致顏面受傷，受傷後又有3位命理老師提醒他，「今年我會遇到2個車關，就在我生日的前後3個月，其中1個車關已經發生了，還有一個車關尚未發生，老師建議我『盡量不要自己開車，也不要再晚上出遊』，才能避開這個關。」由於上次自己鐵齒沒把命理老師的話放心上，這回有3個命理老師都講同樣話，讓他不信也不行。

為了避開「車關」，他自5月車禍發生後，出門都搭捷運或公車，工作邀約外晚上一概不出門，所以昨天的生日聚餐，也是他車禍以來最晚回家的一次。他表示，車禍至今3個半月，除了手還無法使例外，牙齒咬合也有些問題，「因為還不太能講話，對此不但推掉一檔戲的邀約，通告相對也變少。」損失超過50萬元的收入，讓他覺得很無奈。

(中時 )

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