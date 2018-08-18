「全市除蚊日」土城防疫總動員 清除病媒蚊孳生源

2018年08月18日 17:15 中時 葉德正

防堵登革熱疫情蔓延，剷除病媒蚊孳生源，新北市府18日辦理「全市除蚊日」活動，土城區公所與各里里長、環保志工、環保局清潔隊及衛生所共同攜手合作，上午9時於公所前廣場集合誓師後，各自回里內執行「巡、倒、清、刷」不養蚊4步驟，全體里民一起清除戶內外孳生源，並加強宣導清除住家周遭積水容器，大家防疫總動員，共同防治登革熱。

土城區長楊志宏表示，近日多雨，屋頂、陽台、住家前後空地、排水溝及地下室等，都要特別加強，室內包括花瓶、花盆底盤、冰箱底盤及地下室積水，室外則有水桶、廢棄飲料罐、塑膠水桶、臉盆、輪胎都是孳生源清除重點，再次呼籲鄉親，隨時做好環境清潔，以確保自己及家人安全健康。

民政課表示，本次防疫活動全區大動員，除向民眾宣導「巡倒清刷」觀念外，也動員市府團隊共同合作，由清潔隊執行水溝清疏、戶外孳生源清除、投藥、噴消及積水容器清運等作業，衛生所則執行病媒密集度調查及衛教宣導。

民政課說，清除孳生源才是防治登革熱根本之道，民眾應依「巡、倒、清、刷」口訣，加強居家環境巡查，落實戶內外積水容器清除並做好個人防護措施，才能有效防止感染登革熱，相關訊息民眾可至衛生局網站

http://www.health.ntpc.gov.tw「登革熱專區」查詢，每週落實巡査並清除家中內外積水容器，才能避免感染登革熱。

(中時 )