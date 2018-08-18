1111人力銀行在高雄漢來巨蛋會館舉辦「找工作送1萬」頒獎典禮

2018年08月18日 17:17 中時 吳江泉

1111人力銀行「找工作送1萬」活動，今（18）日在高雄漢來巨蛋會館舉辦頒獎典禮，只要透過1111人力銀行媒合工作成功，就職滿3個月就能領到萬元獎金，活動2月開跑以來反應熱烈，共計有1243人完整上傳資料報名，吸引來自全台高中職、大學、碩、博士共襄盛舉。

為鼓勵年輕人快速找到理想的好工作，同時帶動企業回饋社會，1111人力銀行率先提撥1000萬元大紅包舉辦「找工作送1萬」活動 。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，透過1111周延完善的媒合系統，還有薪資公秤、九大職能星、找工作經驗談等多元工具、資訊，讓每位求職者找到工作，更找到適合的職缺，恭喜求職者，同時也祝福工作順利、展開亮眼的職涯發展。

早在政府公布明年元旦每月基本工資由22,000元提高至23,100元、每小時基本工資由140元調升至150元之資訊之前，1111人力銀行就極力為求職者創造加薪、高薪機會，與數位行銷教學機構全面合作，開設魔鬼訓練營(https://www.1111.com.tw/SalaryAvengers/)，透過4到6個月的短期密集訓練，讓上班族在短期之內成為企業最搶手的數位人才。

何啟聖說，針對今年畢業的社會新鮮人，如願接受1111「數位行銷學院」的訓練，取得合格證照，起薪可比同學多出1萬元以上，或幫上班族為自己加薪30％以上的機會。

(中時 )