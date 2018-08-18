新北》大陳同鄉總會成立 侯友宜：儘速完成危老都更

2018年08月18日 17:32 中時 葉書宏

侯友宜今天下午參加中華大陳同鄉總會成立大會。（葉書宏翻攝）

中華大陳同鄉總會成立大會，侯友宜表示將儘速完成新村危老都更。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）下午參加中華大陳同鄉總會成立大會。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）下午參加中華大陳同鄉總會成立大會，侯友宜致詞時提到，未來當選後，他一定會用更高的效能和魄力，儘速完成老舊房房舍的改建工程，給大陳鄉親一個安居樂業的好歲月。

侯友宜由立委林德福、羅明才、市議員陳鴻源、連斐璠及多位里長陪同下，一起參加成立大會。侯上台先向鄉親90度鞠躬和舉手敬禮，他致詞時表示，在當年歷史變動的大時代，大陳義胞用團結的力量，寫下可歌可泣的故事，很多長輩也把餘生奉獻給台灣，他為大陳人感到驕傲與感動。

侯友宜表示，大陳鄉親熱愛土地、愛國家，與警校教育「國家、正義、榮譽」價值是相同的；當年南非武官官邸案，他與陳進興談判，已經有人質受重傷，如果不進去解救，絕對會造成更嚴重的傷亡，「當時完全沒有猶豫的空間，只有勇敢面對，這些價值都跟大陳義胞奉獻犧牲、熱愛中華民國的精神一樣。」

由於當年政府臨時安置後撤的大陳義胞，導致居住空間非常狹小，侯也主動提起「危老都更」政策，他說市長朱立倫已經處理一塊，即將完工非常寬敞漂亮，還有6個區塊，未來他一定會用更高的效能、更大的魄力，給大陳義胞一個安居樂業的好歲月。「如果未來4年沒把這個事情做好，我對不起永和的大陳鄉親，你們就拭目以待！」

侯友宜表示，新北市是北北基桃的核心肌群，新北有更多的面積、產業，希望大家給他機會，延續朱市長的政績，未來新北一定會超越台北。侯友宜離場時，許多大陳鄉親主動握手高喊凍蒜，侯也不放過每一雙手，一路握到永和國父紀念館的二樓，互動非常熱烈。

(中時 )