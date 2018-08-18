雲林》虎尾設競選總部 李進勇：雲林縣沒有國民黨

李進勇18日在虎尾鎮競選總部成立大會上，重炮抨擊雲林縣沒有國民黨只有張家。（周麗蘭攝）

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尋求連任的雲林縣長李進勇18日在虎尾鎮成立他的第一個競選總部，他重砲抨擊，雲林縣沒有國民黨，只有張家，年底這一役是終結雲林派系政治的神聖一戰。

李進勇將於20鄉鎮都設置競選總部，虎尾鎮是第一個成立，位於虎尾鎮光復路的競選總部成立大會，約近千名鄉親到場支持，年底參與五合一選舉的鄉鎮市長幾乎都出席，立委高志鵬、鍾佳濱到場助講。

高志鵬表示，這幾年在前縣長蘇治芬、縣長李進勇綠色執政下，讓他們旅外的遊子榮譽感提升了，因為雲林以前有「黑道的故鄉」稱呼，讓他們不好意思說來自雲林，現在在李進勇的規畫下扮演綠能發展重鎮，台西有全國最大的綠能專區，是標準的「綠金故鄉」。

李進勇發表壓軸發演說表示，蔡英文總統最近出訪國外，他從電視上看到總統和僑胞小孩玩，玩的竟然是布袋戲偶，史豔文的故鄉就在虎尾，布袋戲是虎尾鎮最珍貴的文化資產，虎尾鎮肩負傳承使命，需要一個國家級布袋戲傳習中心，日前行政院長賴清德已宣布將把雲林縣的布袋戲傳習中心納入前瞻計畫，分4期補助25億元，順利的話年底可動工。

李進勇表示，人口只有4萬多人的虎尾鎮，共有40多家咖啡廳，顯見是個充滿活力、能提供年輕人就業的城鎮，消費群也以年輕人為主，希望能往50家、100家咖啡廳邁進。

李進勇說，雲林縣的冷鏈物流中心目前只欠土地，縣府希望能與台大合作，設在台大雲林分部校區，讓虎尾鎮成為雲林縣最重要的物流中心。

他話鋒一轉抨擊，政黨政治是最好的民主政治，派系政治不受國家法律規範，會亂、不穩定，過去全台有很多南霸天、北霸天，到處都有什麼王，但是現都已淡出政壇，只剩雲林縣仍然存在著家族把持的最大地方派系政治。

李進勇質疑，「雲林縣有國民黨嗎？沒有！」把派系抽出國民黨，國民黨就是空殼子，張家壟斷所有資源，年底這一戰要正式終結地方派系政治治的神聖一戰。

(中時 )

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