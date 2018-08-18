台中》盧秀燕喊台中公托不夠 中市府：托育涵蓋率比新北好

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國民黨台中市長參選人盧秀燕18日和新北市長朱立倫到林口區參訪托育跟托老中心；盧秀燕說，新北56家公托可容納3140位兒童，台中公托僅4所，收托113人，差很大；台中市政府表示，實施「托育一條龍」廣納私立托嬰中心及居家托育員，目前收托幼兒數全國最多，平價保母、托嬰中心涵蓋率，去年為全國最高。

盧秀燕到新北市取經，朱立倫以「地主」作陪，盧以「媽媽市長」特質，端出托育托老政策，話題圍繞托育中心的設備與動線。她表示，若當選有很多的政策白皮書與施政，可向朱立倫請益，把台中市的托育托老都做好。

台中市政府社會局表示，全國首創「托育一條龍」為0到6歲平價托育服務，原中央「準公共化托育」政策補助只到2歲止，市府率先全國，持續提供2歲至6歲送托的幼兒每月3000元補助，整合中央及地方政策，發揮1＋1大於2的功效。

盧秀燕說，對於托育托老照顧，政府不應該只「給錢」，例如：服務人員的培訓及制度、提供適合的場館等，讓孩子有安心成長的環境，讓職業婦女無後顧之憂，為帶孩子擔心。社會局表示，台中市協力保母3752位、協力托嬰中心119家，每位保母平均收托2位幼兒，去年因「托育一條龍」政策受益人數1萬6351人。

社會局長呂建德指出，新北市提出公共托育中心實施模式，仍有全國最多的私立托嬰中心家數、價格昂貴；後期仿照台中市「托育一條龍」推平價托育補助相關政策，仍有多家私立托嬰中心未加入；台中平價托育涵蓋率為22．97％，新北實際上為21．24％。

(中時 )

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