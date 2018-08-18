就要玩水！旗津黑沙辦趴.蓮潭彈跳音樂節登場

高市觀光局18日在蓮池潭舉辦首屆「水上彈跳音樂節」，遊客HIGH翻天。（柯宗緯翻攝）

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高市觀光局18日在蓮池潭舉辦首屆「水上彈跳音樂節」，遊客HIGH翻天。（柯宗緯翻攝）
旗津黑沙玩藝節進入尾聲，18日舉辦青春運動趴競賽，高市觀光局長曾姿雯（右四）頒發獎金給優勝隊伍。（柯宗緯攝）
旗津黑沙玩藝節進入尾聲，18日舉辦青春運動趴競賽。（柯宗緯攝）

「夏天不玩水，不然要幹嘛？」高市觀光局18日推出兩場水上活動，首屆蓮池潭「水上彈跳音樂節」登場，遊客躍下彈跳包，在空中視野欣賞蓮潭風光。旗津黑沙玩藝節進入尾聲，昨陽光青春運動趴吸引大小朋友同樂。

觀光局長曾姿雯表示， 蓮池潭為高雄知名風景區，近年強化多元觀光發展，尤其是水上活動，遊客能體驗水上彈跳、水上闖關活動、坐電動船遊潭與纜繩滑水。

她說，此次高雄水上彈跳與「紅磚地窖」合作，18日從下午嗨到黑夜，推出變裝彈跳、水上闖關星際爭霸戰、陽光及星光SUP、夜間彈跳。另也邀請國內外頂尖DJ表演團隊，引爆高雄夏天音樂潮流。

旗津黑沙玩藝節7月開幕以來，逼近百萬人潮。曾姿雯提到，旗津沙灘可踢足球、打排球、放風箏，適合喜歡戶外運動朋友，26日是黑沙玩藝節最後一天，將加碼安排親子泡泡趴，歡迎大家一起來旗津，為暑假畫上精彩句點。

今陽光青春運動趴登場，一連舉辦沙灘排球、足球競賽。曾姿雯帶領高捷少女小穹、艾米利亞親自上陣，進行闖關挑戰跳繩、搖呼拉圈、吹乒乓球。現場也結合海灘藝術沙雕與天空繽紛風箏，天空幻化為生動可愛海底世界，吸引民眾拿起手機拍照打卡。

(中時 )

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