台南慰安婦雕像面臨拆除命運 國民黨南市黨部：已有對策

慰安婦雕像放置在國民黨台南市黨部旁空地，傳出台南地方法院9月將以不當黨產名義拍賣。（程炳璋攝）

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國民黨臺南市黨部旁近日設立臺灣首座慰安婦雕像，立刻引起日本駐臺代表關切，傳出台南地方法院9月4日將以不當黨產為由，拍賣台南市黨部大樓連同土地，剛揭幕的雕像面臨拆除命運，國民黨台南市黨部主委謝龍介回應已有對策，拍賣時點交須經過訴訟，「起碼要1、2年，不會那麼快」。

台南慰安婦人權平等促進協會14日在國民黨臺南市黨部旁空地設立全台首座慰安婦雕像引發話題，連日本駐台代表沼田幹夫都向國民黨中央黨部與前總統馬英九表達關切，立刻傳出臺南地方法院9月就要拍賣台南市黨部，屆時剛揭幕沒多久的雕像，可能就要被拆除。

慰安婦雕像所在地也屬台南市黨部土地，台南市黨部開拍總底價1億3168萬，包括新營黨部1億4185萬，創下黨產法最高拍賣紀錄。須找到資本雄厚的買家才行。

謝龍介則表示這項傳聞披露的角度其心可議，質疑這節骨眼傳出拍賣消息是希望日本人出錢來買，以便趕走雕像，這樣的目的不會得逞，同樣會有愛國民眾願意出錢競標，繼續保持慰安婦雕像的完整。

謝龍介證實法院9月要拍賣台南市黨部，他強調已有對策，要大家不用擔心，並指出，拍賣需要點交，台南市黨部有一部分土地涉及承租問題，依據「買賣不過租賃」原則，會有部份點交、部分不點交，就他了解，台南市黨部樓上將點交，樓下則可繼續承租，且點交要經過訴訟，起碼需要1、2年時間，「不會那麼快」。

國民黨已著手擬定保衛慰安婦雕像策略，謝龍介表示，有計畫將靜態改成動態，比現在的方式更有意義，但對詳細計畫不願提前曝光。

(中時 )

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