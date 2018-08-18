雲林》張麗善回擊李進勇：民進黨為雲林縣做什麼 可以比較看看

2018年08月18日 18:15 中時 周麗蘭

針對雲林縣長李進勇18日在成立虎尾競選總部大會上抨擊「雲林縣沒有國民黨只有張家」，張麗善表示，民進黨派系壟斷派系的從蘇貞昌、陳水扁、謝長廷族繁不及備載，張家承擔民眾的期待，爭取了台大醫院、湖山水庫、高鐵虎尾站、中科園區等，反觀綠色執政雲林縣做了什麼？李進勇對自己的選情著急了，不惜人身攻擊，一點也不正直。

張麗善表示，長久以來哥哥和她受到鄉親的肯定愛戴與支持，背負著發展雲林的使命，為了雲林的發展在努力，也一再培育人才，張艮輝、許舒博、吳威志都曾經代表國民黨參選，張家也曾經退選過、也曾經不選過，責任落在張家身上時就勇敢承擔，對雲林縣民爭取權益，建構更多的發展機會。

張麗善表示，張家在雲林縣的貢獻大家看得到，特別是許多重大基礎建設包括高鐵設站，從張榮味到她再到張嘉郡，實現雲林與各大都市的一日生活圈。湖山水庫是雲林人飲水的百年大業，從胞兄到她爭取設置湖山水庫 ，延緩雲林縣的地層下陷 ，也讓雲林縣民喝到乾淨的水。

她說，張榮味時代引進了台大醫院，讓雲林縣民不成為二等公民，有生命安全保障；規畫設置中部科學園區、絲織工業區、斗六擴大工業區，讓青年留在雲林就業照顧長者，這些都是張家為雲林縣所做的。

張麗善抨擊，雲林縣政黨輪替已經14年，民進黨為雲林縣做了什麼？還是消耗了國民黨執政打下的基礎？縣民可以比較看看。

張麗善回擊李進勇，他選舉只為了對付張家，現任縣長反而說雲林縣是黑道故鄉，是來撥亂反正的，這是侮辱所有的雲林人，用這種方式來欺騙雲林人，這才是雲林人的悲哀，雲林人要的是一份尊嚴和尊重，他的發言只是顯露出對選情的著急，像熱鍋螞蟻。

(中時 )