藍多選區分裂 吳敦義：民進黨有權有勢也很多不能安撫

友善列印
中時
楊佳穎

2018選戰倒數，日前發出退黨聲明的前國民黨立委楊麗環，18日正式宣布以無黨籍身份參選桃園市長。面對媒體詢問多個分裂選區如何處理？國民黨主席吳敦義受訪直言「（各黨）都有的嘛！」民進黨這麼有權有勢，都還有很多不能安撫，如今國民黨沒有權力跟資產去安撫、平息，只能用誠意對待，盼大家存有「好心肝」。

吳敦義今日下午出席「八二三戰役勝利六十周年紀念大會」，對於藍營多選區出現分裂情形，他指出，看民進黨有權有勢，有這麼多職位可以分，「你看他嘉義縣有完成、圓滿嗎？」嘉義縣長張花冠的副縣長要參選，台南市也有蘇煥智脫黨參選，還有前台聯立委許忠信要參選，呂秀蓮也宣佈脫黨。

吳敦義接著說，民進黨有那麼大的權力跟資產可以安撫，都還有很多不能安撫，「我們現在沒有辦法用這些安撫、去平息，只能用誠意來對待，希望大家存有『好心肝』。」

吳敦義還表示，請大家理解，身為國民黨主席，總要有制度，像是用民調，但民調也會出問題，國民黨有些民調勝出的參選人，現在跟民進黨比民調差很多，也有些經民調勝出的參選人贏很多，所以有好也有壞，「選舉沒有百分之百都贏的啦！總有一些會失掉，有些會贏，若贏得比較多就是好，全部都贏是辦不到的啦！」

(中時 )

雲林》張麗善回擊李進勇：民進黨… 國民黨台南市黨部、新營區黨部將…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。