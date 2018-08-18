藍多選區分裂 吳敦義：民進黨有權有勢也很多不能安撫

2018年08月18日 18:13 中時 楊佳穎

2018選戰倒數，日前發出退黨聲明的前國民黨立委楊麗環，18日正式宣布以無黨籍身份參選桃園市長。面對媒體詢問多個分裂選區如何處理？國民黨主席吳敦義受訪直言「（各黨）都有的嘛！」民進黨這麼有權有勢，都還有很多不能安撫，如今國民黨沒有權力跟資產去安撫、平息，只能用誠意對待，盼大家存有「好心肝」。

吳敦義今日下午出席「八二三戰役勝利六十周年紀念大會」，對於藍營多選區出現分裂情形，他指出，看民進黨有權有勢，有這麼多職位可以分，「你看他嘉義縣有完成、圓滿嗎？」嘉義縣長張花冠的副縣長要參選，台南市也有蘇煥智脫黨參選，還有前台聯立委許忠信要參選，呂秀蓮也宣佈脫黨。

吳敦義接著說，民進黨有那麼大的權力跟資產可以安撫，都還有很多不能安撫，「我們現在沒有辦法用這些安撫、去平息，只能用誠意來對待，希望大家存有『好心肝』。」

吳敦義還表示，請大家理解，身為國民黨主席，總要有制度，像是用民調，但民調也會出問題，國民黨有些民調勝出的參選人，現在跟民進黨比民調差很多，也有些經民調勝出的參選人贏很多，所以有好也有壞，「選舉沒有百分之百都贏的啦！總有一些會失掉，有些會贏，若贏得比較多就是好，全部都贏是辦不到的啦！」

(中時 )