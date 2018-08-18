殺死女性友人持槍拒捕 王志遠判刑23年定讞

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高雄岡山的男子王志遠，只因不滿陪同前往拜託他寫暫緩刑事執行書狀女性友人朋友的態度，就持武士刀砍黃姓女性友人21刀致死，逃亡期間還持改造手槍連搶3輛無辜經過的轎車，將車主打傷，王自稱有腦病變及憂鬱症，但高雄高分院認定王的疾病未達喪失辨識行為能力的情形，因此判決徒刑23年4月，最高法院駁回王志遠的上訴，全案定讞。

王志遠的黃姓女性友人因案要入監服刑，於是央求王志遠協助撰寫1份暫緩刑事執行聲請狀，2016年4月8日晚間8時黃女是由另1名王姓女子陪同前往王志遠的住處，本來王女在屋外等候，就在黃女與王志遠討論書狀時，王女進入屋內引起王志遠的認為王女態度不佳而心生不滿，王女被趕出屋外等候，接著就騎機車載黃女離開。

2個小時後黃女自行騎著王女的機車再到王志遠家中，王志遠卻不滿只有黃女單獨前來，於是拿改造手槍朝黃女腳部射擊，黃女見狀要逃離現場，王志遠拿出茶几下的小武士刀，連砍黃女21刀，在黃女大量流血的情況下，王志遠用黑色垃圾袋及膠帶包裹黃女後離去，黃女的叔叔會同她的吳姓男友前往王志遠住處尋找，到9日凌晨會同警方進入，黃女已經休克死亡。

王志遠殺死黃女後跑到岡山北路的汽車旅館躲藏2天，11日離開旅館時，誤以為被警方追捕於是以改造手槍先挾持1輛蔡姓車主的轎車，並將蔡男打傷，又企圖挾持另1輛陳姓車主的轎車，因打不開車門作罷，再挾持方姓女車主的轎車，並與方女的李姓丈夫扭打，被打奪槍制伏才被警方逮捕。

王到案後坦承犯罪，並表示自己有肝生腦病變及憂鬱症，但經送高雄榮民總醫院鑑定，並沒有達到喪失辨識行為能力的情形，因此高雄高分院及最高法院均駁回王志遠的上訴，維持橋頭地院23年4月的判決定讞。

(中時 )

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