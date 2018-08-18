國民黨台南市黨部、新營區黨部將法拍

國民黨台南市黨部即將被法拍，開拍總底價達1億3168萬元。（洪榮志攝）

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國民黨因積欠305名黨工退休金未發，被黨工委託律師向台北地方法院聲請假扣押黨產確保債權。台南地方法院受託查封國民黨台南市黨部及新營區黨部後，預定於9月4日舉行第1次拍賣，開拍總底價分別為1億3168萬元及1億4185萬元，創下黨產法拍最高拍價紀錄。

台南地院指出，該院公告9月4日上午在民事執行處分甲、乙標舉行第一次拍賣，其中，甲標為位於中西區孔廟段國民黨台南市黨部所有土地6筆及中正路23號房屋，底價共1億3168萬元；乙標為新營區民治路34號房屋土地各1筆，底價為1億4185萬元。

台南地院還說，依正常拍賣程序，第1拍沒有拍賣出去，將根據前拍底價20％範圍內酌減底價後，再陸續進行2次減價拍賣。不過，如果第3拍仍未拍定，法院除將依拍賣底價及條件公告應買，債權人也可聲請另行估價或減價特拍；一旦3個月期滿無人應買或特拍仍未拍定，即視為撤回不動產執行。

去年1月國民黨大量解雇黨工，有305人不服退休金被拖欠，經向台北地院聲請假扣押黨產以確保債權後，今年5月23日台南地院受託查封國民黨台南市黨部及新營區黨部時，大批藍營支持者曾在場抗議「非法黨產會清算鬥爭異己不公不義」，但法院仍順利完成任務，並仍交由債務人國民黨保管，日常使用與進出都不受影響，只是不得移轉處分。

台南地院還表示，此案共有2名債權人，債權人之一的305名國民黨黨工，聲請執行工資、退休金、獎金、資遣費等債權，總金額約5億9443萬元；另名債權人不當黨產處理委員會聲請執行金額約8億6481萬元，如果順利拍出，所得價金將依債權比例分配。

(中時 )

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