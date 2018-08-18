亞運》武術蔡澤民長拳拚首金 跆拳品勢女團也有機會奪牌

去年台北世大運奪得武術男子長拳銅牌的蔡澤民，本屆亞運會有機會替中華代表團摘首金。（陳育賢攝／資料照）

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中時電子報
／雅加達報導

去年台北世大運為台灣奪得史上第一面武術獎牌的「功夫高手」蔡澤民，19日有機會替中華代表團摘下2018雅加達-巨港亞運會第一面金牌，跆拳道女子品勢團體賽也可望進帳獎牌。

去年台北世大運首度將武術列入正式比賽項目，蔡澤民在男子長拳項目拿到9.42分獲得銅牌，不敵中國大陸名將李孟南，此次李孟南也有出賽，他將是蔡澤民想要奪第一面金牌路上的最大攔路虎。

武術賽事還有女子太極拳／太極劍全能莊佳雯、女子南拳／南刀蔡文娟、女子散打陳暐婷(-52公斤級)林怡文(-60公斤級預賽)、男子散打錢弘毅(-56公斤級)賽事登場。

跆拳道賽場上率先出賽的是品勢項目，去年台北世大運因傷無法出賽的廖文暄，此次將是她復仇之戰，女子團體賽陳以瑄與陳湘婷姊妹檔在去年台北世大運聯手奪得銅牌，19日將從上午10點10分的8強賽開比，下午2點03分就能知曉能否摘金奪銀。

游泳池畔自從1998年曼谷亞運之後就沒有台灣選手拿到金牌，此次派出不少好手出賽，19日由全國紀錄保持人安廷耀在男子200公尺自由式率先上場，緊接著男子100公尺仰式莊沐倫與張厚基接手，連破兩次全國紀錄的林姵彣將在女子100公尺蛙式出賽，男子200公尺蝶式王冠閎也將全力以赴，當中最有機會進8搶牌的是狀態正佳的林姵彣。

(中時電子報)

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