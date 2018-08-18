亞洲當代版畫展在竹縣 翁倩玉展〈綠葉翠歌〉

2018年08月18日 18:47 中時 莊旻靜

「亞洲當代版畫展－在竹縣」18日開幕，泰雅學堂青少年合唱團到場獻唱，揭開展覽序幕。（莊旻靜攝）

旅日歌星翁倩玉（左二）受邀參加「亞洲當代版畫展－在竹縣」，其作品〈綠葉翠歌〉在新竹縣美術館展出。（莊旻靜攝）

這場展覽暗藏「玄機」！新竹縣文化局美術館近日展出亞洲當代版畫，邀請來自海外5國以及國內共126名藝術家，各提供1幅展出，旅日歌星翁倩玉的作品〈綠葉翠歌〉也在其中，她18日現身開幕式，開心能與許多亞洲知名的版畫家交流。

「亞洲當代版畫展－在竹縣」由具有台灣現代版畫之父美譽的教授廖修平策展，邀請來自日、韓、泰、馬來西亞、大陸和香港等38位，以及國內88位著名版畫藝術家，每人提供1幅作品，展開126幅大型聯展，不少國內外藝術家、文化部政務次長蕭宗煌、外交部台灣日本關係協會秘書長張淑玲及竹縣藝文界人士都出席18日的開幕式。

翁倩玉指出，很高興可以得到這個機會，和亞洲知名版畫家們交流，她的作品〈綠葉翠歌〉，靈感來自日本1間旅館中的同名房間，日本天皇亦曾住過該房，房內後方的格子帶有中國的味道，讓她創作此幅作品。

蕭宗煌表示，這場亞洲當代版畫展邀集最傑出的版畫家，是台北、台中之外，最盛大的展覽。張淑玲肯定新竹縣長邱鏡淳近年協助台日交流、行銷竹縣的努力，她說，駐日本代表處官邸大廳，即有一幅翁倩玉的大幅版畫作品，此次在竹縣展出多國藝術，也令人驚豔。

廖修平表示，日常所用的鈔票、印章、報紙等，都是版畫的一種，版畫具有複數、輕便等特色，此次策展，也期望透過國際交流，提升文化視野。邱鏡淳表示，他上任後重視文化軟實力，每年也徵選在地版畫作品，印製贈送國際貴賓，推廣版畫藝術。

文化局長張宜真表示，此次國外展覽有來自東南亞、東北亞等地名版畫家參展，各有不同特色，從技法、創作手法到藝術呈現，每位藝術家都有不同風格，邀請民眾欣賞。開幕式也有泰雅學堂青少年合唱團「泰雅組曲」、新竹縣青年二胡演奏家邱大弓獨奏鄧雨賢名曲及「阿里郎」等曲目揭開序幕。

(中時 )