遭批作風高調 陳佩琪擬缺席大稻埕煙火行程

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台北市觀傳局18日晚間於大稻埕舉辦河岸音樂季，原先台北市長柯文哲按往例帶妻子陳佩琪出席，不過今天有媒體盤點歷屆市長夫人，稱陳作風稍嫌高調，還遭批「市民要的是市長，而不是每天看到市長夫人 」，陳下午即臉書發文表示，會深自檢討，今晚活動可能要讓大家失望了。

陳佩琪PO文表示，今天觀傳局送來一件熊讚Tshirt， 想讓他和柯文哲在晚上的活動放閃一下，但她說「可能要讓大家失望了」。

她指出，先生當台北市長3年多以來，她都謹守分寸，不該去的地方別去， 不該見的人不見，出席各種活動都是受人「強烈」邀請，會幫別人的書寫序，也編輯「鍥而不捨」的遊說，況且目前她仍有正職在身，又罹癌症，下班時常深感到疲累，當然不會主動去爭取出席這些活動。

陳佩琪過去受爭議部分，還有在與小朋友說熊讚成長故事時，自行增加內容，暗指丈夫處境，也數度因為選舉款項目與媒體正面交鋒，陳澄清， 當天講的調皮熊讚不甚跌落舞台的故事，只是藉此提醒父母幼兒頭部外傷該注意的事項，後面的功高震主是上台前覺得故事太短，臨時起意加上去的，目前是想藉由此提醒父母，聊天主題不必刻意找，周遭到處都是，她也要聲明，這些內容沒人授意她，更沒有事先和任何人討論。

陳強調，先生選上市長後，生活和過去沒什麼不同，除了出席活動外，她仍自己買菜、煮飯，每天搭公車上班，過去或許思慮不周，曝光過多，但以她3年多市長夫人經驗， 為首都市長夫人，應該出席弱勢團體和基金會的公益活動，還有一些市府較軟性的場合，也應陪同市長出席，如今出席活動竟惹出這麼多負評，表示「始料未及，會深自檢討」。

(中時 )

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